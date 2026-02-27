我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊預計將在今年休賽季迎來隊史級別的薪資彈性。根據ESPN專家馬克斯（Bobby Marks）指出，湖人今夏可能擁有約5100萬美元（約合新台幣15.9億元）的薪資空間。隨著詹姆斯（LeBron James）去留未定，湖人補強雷達已鎖定多名側翼大物，其中身價3000萬美元的快艇好手德瑞克·瓊斯（Derrick Jones Jr.）被視為最理想的「挖角」對象。儘管湖人同時對金塊隊的華生（Peyton Watson）及火箭隊的伊森（Tari Eason）展現興趣，但媒體專家克拉克（Jordanna Clark）認為，效力於同城對手快艇隊的德瑞克瓊斯（Derrick Jones Jr.）才是湖人最需要的戰力。瓊斯被譽為聯盟最強的領防員之一，能有效限制對方進攻發動機。本季場均貢獻10.4分，投籃命中率51.9%，更投出個人生涯最佳的36.5%三分命中率。正重要的是瓊斯曾經和唐西奇在達拉斯獨行俠搭檔過，兩人曾一起帶隊闖進到總冠軍賽，沒有化學反應問題。若詹姆斯（LeBron James）離隊，湖人將加速進入「唐西奇（Luka Doncic）時代」。29歲的瓊斯（Derrick Jones Jr.）過去在效力達拉斯獨行俠期間，曾與唐西奇並肩作戰闖進2024年總冠軍賽，當時他的運動能力就讓人印象深刻。他深諳如何輔佐高使用率的創造者，且無需過多持球即可發揮影響力。瓊斯目前處於3年3000萬美元合約的第2年，若快艇決定啟動重建，湖人極具機會出手「奪愛」。不同於季中交易時的拮据，湖人在今夏將擁有3枚首輪籤（2026、2031、2033年）可供操作。雖然休賽季的首要目標可能是追逐「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但若追求未果，透過交易獲取如瓊斯（Derrick Jones Jr.）這類高性價比的二線拼圖，將是提升球隊爭冠競爭力的穩健策略。