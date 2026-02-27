我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂安弦（左起）、林孝謙、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希及羅晨恩今出席《陽光女子合唱團》謝票會。（圖／記者朱永強攝影）

安心亞拍《陽光女子合唱團》補唇膏！陳意涵：便當油沒擦乾淨

▲孫淑媚（中）抖出安心亞「屎尿多」，總在開拍前一刻突喊上廁所。（圖／記者朱永強攝影）

▲《陽光女子合唱團》謝票會現場熱鬧滾滾。（圖／記者朱永強攝影）

電影《陽光女子合唱團》全台票房突破6.7億，「陽光宇宙」持續發威，安心亞、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗及導演林孝謙及編劇呂安弦今（27）日於台北大巨蛋出席感恩謝票會，稍早受訪安心亞被問及陳意涵爆料拍攝現場狂補唇膏，一旁陳意涵秒撇頭大笑，孫淑媚打趣喊：「但她很常一直上廁所！」安心亞一臉無辜自清，「我好像屬於腸躁症，要幹大事前都會一直跑廁所。」陳意涵便順勢：「天生麗質，可能便當油沒擦乾淨，午餐吃很多雞腿！」彼此間頻頻吐槽，互動逗趣。《陽光女子合唱團》謝票會今稍早熱鬧舉辦，安心亞、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗等主演群齊聚迎財神，面對全場粉絲、影迷們的大力支持，眾人心懷感恩，希望電影傳遞的溫暖力量，能夠無遠弗屆，遍及全世界各地。稍早眾人接受訪問，記者提及陳意涵爆料安心亞於拍攝現場狂補唇膏一事，陳意涵一聽笑噴出來，撇頭繼續笑，孫淑媚加碼抖出安心亞「屎尿多」，總在開拍前一刻突喊上廁所，安心亞面露害羞：「我有嗎？我發現我好像有腸躁症那類的，要幹大事前都會一直跑廁所！」互動引爆全場笑聲。接著，陳意涵被要求繼續爆料，她尷尬笑著：「好啊你們現在把這個推給我！來導演你說說剪接的時候⋯⋯？」林孝謙這才回：「可能是天生麗質！」陳意涵便順勢：「天生麗質，可能便當油沒擦乾淨，午餐吃很多雞腿！」林孝謙再打趣喊，「補唇膏的是我啦！」2人不忘讚道記者的提問。談回到電影佳績，林孝謙激動致謝，認為電影票房不單單僅是數字意義，更希望帶給觀眾溫暖與感動，「希望更多人看到社會的保護網，也希望這部電影能讓大家獲得更多愛」，該片陸續賣往國際，現已在新加坡、馬來西亞上映，另外，澳洲、紐西蘭、香港、美國、加拿大也即將相繼上映。