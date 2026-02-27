我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷並非豪門出身，而是來自新北三重的普通家庭。（圖／記者吳翊緁攝）

▲向太小兒子向佑（右）曾爆出大鬧酒店、毆打司機等爭議。（圖／微博@常松禾）

77歲香港影壇重量級人物向華強，在25日親自透露日後財產分配，將市場推估500億港幣（約台幣2000億元）的家族資產，統一交由大兒子向佐的台灣媳婦郭碧婷管理，而他的小兒子向佑則一毛都沒有，向華強直言會留10年觀察期，相關決定已寫入規劃之中，向佑也因此不滿直呼不公平，讓向家的家族之間愛恨情仇的矛盾瞬間搬到檯面。除此之外，外界也開始好奇郭碧婷家庭背景，但其實她並不是出於豪門，而是在三重出生長大，家中經營豆漿店的普通家庭。向華強在25日透過影片表示，市值估計高達2000億台幣的家產，以信託基金的方式透過郭碧婷，改留給第3代，向佐與向佑兩兄弟未來只能透過基金，按月領生活費。據悉，這筆錢包括公司股票、珠寶、藝術品等等，展現向家對媳婦郭碧婷的無限寵愛與信任。而消息一出，不少人也開始好奇郭碧婷的家庭背景，甚至有人猜測她是否是住在陽明山的豪門出身。但其實郭碧婷家境平凡，出生於新北市三重，父母過去是靠經營「傳統豆漿店」養大三姊妹。而目前郭碧婷因爸爸身體狀況不佳，為盡孝心選擇常駐台北，以便就近照顧生病的父親。而她與向佐的長女目前就讀於台北的國際學校，兒子則在幼兒園階段。郭碧婷其實是一名演員，她在2002年以精緻五官與一頭烏黑長髮，在台北西門町被發掘，並擔任多位大咖歌手的MV女主角。而在2013年，她因出演電影《小時代》中冷艷藝術才女「南湘」，在全亞洲爆紅，成功奠定了「國民女神」地位。時間來到2018年，郭碧婷參加中國節目《最美的時光》結緣向佐，其中，向太在節目中就對郭碧婷展現了強烈的喜愛，並積極撮合，讓這段感情在全國觀眾的見證下從螢幕走向現實。而郭碧婷不僅嫁入豪門，還成功得到公婆喜愛，獲得千億家產的管理權。向華強宣布將財產交給郭碧婷後，還表示目前未打算將財產分配給小兒子向佑，這也讓對方感到不滿，甚至直言「不公平」。據悉，向太已將向佑從私人聯絡名單移除，目前父母與他之間僅透過秘書維持必要聯繫。對於向佑提出希望面談的要求，向華強則坦承暫無安排，顯示雙方關係仍有隔閡。面對外界質疑，向華強進一步解釋其規劃邏輯。他指出，遺囑可以預先訂立，但財產不會提前分割，強調管理權與實際繼承並非同一概念。他形容：「分之前兒子是兒子，分了之後，兒子可能變老子」，意指過早分產恐影響家庭關係與企業治理。但向華強仍留了一絲轉圜餘地，他表示，若向佑未來十年表現出色、證明能力與責任感，遺囑內容仍可能重新評估與調整，「給他一點作為鼓勵」。然而，向華強與向太已經不只一次表達對小兒子行為的不滿，據悉，向佑曾分別在2009年與2015年大鬧香港酒店與以及毆打計程車司機，向太曾無奈表示：「他控制不了脾氣打人，打計程車司機，打完還跟人家說『你知不知道我爸爸是誰』」，讓向太無言嘆「你說他到底是天才還是白癡呢？」向太還曾說到兩兄弟在英國讀書時，向佑電話費竟打到2萬港幣（約台幣10萬元），還都不是打給家人，向佐則只有2千塊（約台幣1萬元），都是打給媽媽。向太只好瞞著丈夫向華強，偷偷幫兒子付電話費，還爆料兒子跟自己要錢的時候很聽話、很會哄人，但拿完錢轉頭就忘了自己答應什麼。而向佑過往在國外的行為，也讓向華強與向太明確規定禁止孫輩移民到美國，或到美國留學。事實上，向家將財產給郭碧婷管理早有預兆，向太不只一次透露要將財產跳過兒子，交給郭碧婷處理，而一向「婦唱夫隨」的向華強，當聽到向太說遺產成立信託基金後要交給郭碧婷管理時，他也舉雙手贊成。向華強說他們夫妻都相信郭碧婷一定可以好好打理這些財產，讓財富可以繼續保留到孫子、孫女長大再繼承。向華強還直呼兩個兒子都不成才，錢交給他們一定會隨意揮霍、或是被騙走，將來孫子如果沒錢讀書怎麼辦，超級疼孫的他們絕不允許這種情況發生。向太也多次表示非常喜歡這個媳婦，郭碧婷想做的事情，她能力所及範圍絕對全力支持。像是郭碧婷看中台北娘家附近一塊地，向太就買給她，後來又發現周邊地皮在出售，向太繼續買，最後4塊地連在一起，她全都送給郭碧婷。向太透露，那是因為郭碧婷很喜歡花花草草還有小動物，一直想蓋一個像是動物園、花園的地方，可能會把內部設計成貓區、狗區甚至鳥區，再種植她喜歡的植物，打造成一個療癒小天地，向太並霸氣直言「媳婦開心就好」。而向太之前曾多次說過要將她和向華強主導的影視公司「中國星集團」及遺產，交給郭碧婷管理時，其實外界都抱持不相信態度，認為不可能跳過兒子交給媳婦，不料向華強真的公開透露日後財產由郭碧婷管理，也讓大家都非常驚訝。