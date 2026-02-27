效力於聖地牙哥教士隊的日籍投手松井裕樹，日前因「左內轉肌」傷勢，遺憾宣布退出WBC世界棒球經典賽。今（27）他在接受聖地牙哥在地廣播電台「97.3 FM The FAN」專訪時，首度透露宣布退賽的心路歷程，松井裕樹坦言內心受到很大的打擊。
無緣連三屆參賽 松井裕樹曝內心受「嚴重打擊」
本屆經典賽原本是松井裕樹繼2017年與2023年後，連續第三屆入選國家隊。然而，在春訓初期他不慎傷及左內轉肌。松井在受訪影片中，表示當初受到的衝擊非常大，但如今已轉換心情，「因為原本投入了非常深的情感在準備，說實話受到的衝擊很大。但職業球員的職責不單是國家隊，現在我已經將心情轉換過來，一心只想為教士隊做出貢獻。」
談到決定退出經典賽的關鍵轉折，松井裕樹表示受傷隔天他就感覺「真的無法勉強」，因此在做出辭退決定的過程中並沒有太多猶豫。
仍希望幫助隊友 松井裕樹盼日本再度奪冠
雖然無法親自與隊友並肩作戰，松井對日本代表隊的關心依然不減。他提到，因為時差關係可能無法即時收看在東京進行的預賽，但仍喊話有需要的地方他都願意幫忙，「如果有任何需要我幫忙的地方請儘管說。我相信隊友們一定能打到美國，屆時我一定會即時收看並為大家加油！」此外，松井裕樹也發自內心希望日本隊能夠奪冠。
關於目前的復原進度，松井裕樹表示目前正處於拉長傳接球距離與提升強度的階段，至於何時能重回投手丘，目前還沒到能給出確切時間的程度。對於是否能趕上大聯盟開幕戰，松井裕樹也持謹慎態度，表示目前尚無確切時間。
資料來源：《Full-Count》
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆經典賽原本是松井裕樹繼2017年與2023年後，連續第三屆入選國家隊。然而，在春訓初期他不慎傷及左內轉肌。松井在受訪影片中，表示當初受到的衝擊非常大，但如今已轉換心情，「因為原本投入了非常深的情感在準備，說實話受到的衝擊很大。但職業球員的職責不單是國家隊，現在我已經將心情轉換過來，一心只想為教士隊做出貢獻。」
談到決定退出經典賽的關鍵轉折，松井裕樹表示受傷隔天他就感覺「真的無法勉強」，因此在做出辭退決定的過程中並沒有太多猶豫。
仍希望幫助隊友 松井裕樹盼日本再度奪冠
雖然無法親自與隊友並肩作戰，松井對日本代表隊的關心依然不減。他提到，因為時差關係可能無法即時收看在東京進行的預賽，但仍喊話有需要的地方他都願意幫忙，「如果有任何需要我幫忙的地方請儘管說。我相信隊友們一定能打到美國，屆時我一定會即時收看並為大家加油！」此外，松井裕樹也發自內心希望日本隊能夠奪冠。
關於目前的復原進度，松井裕樹表示目前正處於拉長傳接球距離與提升強度的階段，至於何時能重回投手丘，目前還沒到能給出確切時間的程度。對於是否能趕上大聯盟開幕戰，松井裕樹也持謹慎態度，表示目前尚無確切時間。
資料來源：《Full-Count》