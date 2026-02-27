我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（27）日上演一場紀錄之戰，夏洛特黃蜂客場以133：109大勝印第安那溜馬。黃蜂隊新秀克努佩爾（Kon Knueppel）在此役大放異彩，單場投進8顆三分球、狂砍28分，不僅帶領球隊取勝，更正式超越莫瑞（Keegan Murray），成為NBA歷史單賽季命中最多三分球的新秀。在今日比賽進行到第三節時，克努佩爾投進本場第6記三分球，這也是他本賽季個人第207記三分，正式打破了由沙加緬度國王球員莫瑞在2022-23賽季所創下的206記新秀三分紀錄。最令人驚嘆的是克努佩爾的驚人效率。基根莫瑞當年創下紀錄時共出戰了80場比賽，而克努佩爾僅僅用了59場比賽就完成了這項壯舉，足足提前了21場。克努佩爾今日手感火燙，全場出戰31分鐘，投籃17中10，其中三分球更是12投8中，狂砍28分、4籃板、2助攻，並貢獻1搶斷與1蓋帽。在他的強力火力支援下，黃蜂隊一路壓制對手，最終以133：109輕鬆帶走勝利。隨著新秀紀錄被打破，外界開始期待克努佩爾能否衝擊更高的殿堂。美記Brett Siegel在社群媒體發文表示：「現在的問題在於，他能否與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）、比斯利（Malik Beasley）和愛德華茲（Anthony Edwards）並肩，成為單賽季命中300記三分球的球員？」