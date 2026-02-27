我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊名宿「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日在節目中重談2011年NBA總冠軍賽，坦言當時對好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的低迷表現感到遺憾。韋德透露，若當時熱火順利擊敗達拉斯獨行俠（原小牛）奪冠，他極有機會憑藉巔峰表現拿下個人的第二座FMVP。韋德回憶，當年熱火三巨頭合體首年便殺入總決賽，面對達拉斯，他認為球隊擁有絕對的錯位優勢。他指出當時小牛陣容之中沒人能防住自己，也沒人能防住詹姆斯，雖然對手團隊整體而言確實更好，但熱火擁有聯盟最好的兩位球員。韋德直言，詹姆斯在那輪系列賽的表現「與他自高中登上ESPN以來展現的統治力完全不符」，這讓自己感到困惑，不斷想找出問題根源。韋德坦言當時他的工作就是督促詹姆斯，不斷叫他「醒過來」，但遺憾的是詹姆斯在那輪系列賽確實陷入了掙扎，始終沒能走出來。談到個人表現，韋德至今仍覺得那是他在總決賽舞台上打得最好的一次。他直言不諱地表示：「我覺得那輪系列賽我打得最好，如果我们贏了，我有機會拿到總決賽MVP。」雖然韋德在場上發揮出色，但他對自己的領導力也進行了反思。他認為自己當時沒能做好領導工作，沒能及時引導詹姆斯發揮出應有的水準。韋德感慨，那年系列賽看到的詹姆斯，與隨後三年帶領熱火完成兩連霸的那個強大詹姆斯判若兩人。對韋德而言，2011年的失利不僅是獎盃的流失，更是情緒上的遺憾。他坦言當時非常生氣，因為他一心想要透過奪冠來對所有質疑熱火三巨頭的人「豎起中指」。