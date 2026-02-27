聖安東尼奧馬刺今（27）日客場迎戰布魯克林籃網，馬刺本場比賽火力全開，全隊共有7人得分上雙，半場結束就已領先籃網15分，終場馬刺靠著尚帕尼（Justin Champagnie）砍下全場最高的26分的情況下，終場以126：110大勝籃網，豪取近期的11連勝。
馬刺火力全開 半場就打爆籃網
馬刺首節就火力全開，卡斯特（Stephon Castle）單節拿下13分，率領馬刺打出36：22的攻勢，第二節籃網找回手感，靠著團隊攻勢單節拿下34分，而馬刺第二節三分手感火燙，團隊在第二節共投進6記三分球，半場結束馬刺以71：56領先籃網。
尚帕尼狂砍26分 馬刺豪取11連勝
第三節馬刺持續猛攻，單節再投進5記三分球，福克斯拿下6分，在第三節剩餘2分鐘時，馬刺已將領先拉開至20分，末節馬刺開局打出一波10：7的攻勢，隨後將主力球員換下場，比賽進入垃圾時間，雖籃網在比賽末段靠著三分球持續追分，但無奈差距過大，終場馬刺就以126：110擊敗籃網。
此戰尚帕尼拿下全場最高的26分、2籃板，文班亞馬（Victor Wembanyama）貢獻12分、5助攻、8籃板，卡斯特拿下18分、5助攻；籃網方面，小波特（Michael Porter Jr.）拿下全隊最高的25分、14籃板，夏普（Day'Ron Sharpe）板凳出發拿下14分、11籃板。
資料來源：《NBA》
