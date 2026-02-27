我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日迎來大聯盟即戰力、台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），中職會長蔡其昌受訪時，感謝費仔願意加入中華隊，為母親的家鄉出戰，也呼籲熱情的台灣球迷控制自身的熱情，很擔心費仔因而受傷，否則就得不償失了。蔡其昌致詞時首先感謝費仔，願意從美國飛來台灣，為中華隊參戰經典賽，「歡迎他回到台灣，回到自己的家，也感謝他願意把母親的家當成是自己的家，然後接受我們的邀請，成為台灣重要的一份子。」蔡其昌笑說，台灣球迷很熱情，肯定會讓費仔感受到溫暖，「但有時候熱情，這個稍微也給他一點空間，大家不要看到他來就蜂擁而上，萬一有一些推擠，或者不小心受傷，那我們真的得不償失。」隨後蔡其昌也談到這次無緣回歸中華隊的「龍仔」龍恩（Jonathon Long），「畢竟已經損失一位砲手，就是Long（龍恩）已經沒有辦法過來。」蔡其昌最後呼籲，台灣人熱情很好，但還是要注意表現方式，「大家讓費爾柴德感受到台灣很喜歡他，但也注意一下自己這個熱情的表現方式，謝謝。」