休士頓火箭今（27）日客場挑戰奧蘭多魔術，上演一場驚天動地的逆轉秀。火箭在第三節一度落後達19分的情況下，憑藉當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）開啟「死神模式」28投14中、狂轟40分，加上探花郎謝潑德（Reed Sheppard）奇兵突起，終場以113：108擊敗魔術，喜迎近期3連勝。杜蘭特此役不僅扛起球隊進攻，更在NBA歷史紀錄冊上寫下多項新頁。比賽上半場魔術表現強勁，憑藉貝恩（Desmond Bane）火燙的手感一度取得兩位數領先。進入第三節後段，魔術將分差擴大至19分，眼看比賽即將定調，火箭卻在此時發動絕地大反擊。杜蘭特與謝潑德聯手主導了一波21：0的超級高潮，將比分反超。末節雖然魔術貝恩再度爆發追平比分，但杜蘭特挺身而出連砍7分回敬，並在最後關頭穩穩命中4記罰球殺死比賽，成功完成19分的大逆轉。杜蘭特全場出戰40分鐘，28投14中、罰球10中10，狂砍40分8籃板3助攻2抄截。這一戰也讓他達成多項個人里程碑：▪️火箭生涯首次單場破40分： 這是杜蘭特加盟火箭隊後的首場得分40分大關。▪️生涯總得分突破32000分： 成為NBA歷史上第6位達成此成就的球員。▪️史上第2快： 杜蘭特僅用1178場達成32000分，速度僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的1059場。▪️生涯30分場次追平科比： 生涯累計431場得分達30分以上，追平已故傳奇科比（Kobe Bryant）並列歷史第5位。除了杜蘭特的英雄表現，火箭探花謝潑德今日更是拯救球隊的功臣。他全場11投7中、三分球7中5，砍下20分3籃板4助攻，正負值達+12為全隊最高。他在第三節的爆發與末節的關鍵三分球，是火箭能鎖定勝局的關鍵。而今日傷癒復出的湯普森（Amen Thompson）表現則不盡理想，全場僅得9分5籃板3助攻，正負值-15為全隊最低。中鋒申京（Alperen Sengun）雖然上半場手感不佳，但末節及時回神，貢獻16分6籃板5助攻。魔術隊方面，貝恩空砍全隊最高的30分外加6籃板4助攻，狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）則留下19分8籃板9助攻的準大三元數據。魔術在一度領先19分的情況下慘遭翻盤，近期2連勝遺憾止步。