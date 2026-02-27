我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)東京賽區即將點燃戰火，各國代表隊在宮崎等地的備戰也進入最後衝刺，準備大規模拔營啟程前往東京。隨著大聯盟(MLB)級別的超級球星陸續抵日會合，賽事熱度狂飆；為避免大批瘋狂球迷癱瘓交通，WBC主辦單位今(27)日緊急祭出史無前例的「移動禁拍令」，全面封鎖車站、機場及飯店的採訪動線，引發各界譁然。「2026WBC東京賽區」官方今日火速向各國媒體發布的最新規範指出，自明(28)日起，當參賽球隊進行移動時，嚴格要求所有媒體與球迷「謝絕」在球隊下榻飯店、車站及機場等地進行任何形式的攝影與採訪。官方在聲明中措辭極為強硬且明確，強調此舉首要考量是「確保一般旅客與顧客的安全」。主辦方深知這批頂級球星的流量魅力，為了避免大量人潮瞬間聚集，對飯店設施及公共交通機關的使用者造成困擾與麻煩，不得不祭出最高級別的封鎖令。實際身處宮崎第一線採訪現場，隨著開戰時刻逼近，已能明顯感受到現場球迷的沸騰熱情與維安層級正同步急速升溫。回顧過往幾屆經典賽，日本球迷對棒球的狂熱，往往讓球星的移動過程寸步難行。本屆賽會陣容星光熠熠，堪稱歷年之最。若未提前設立防火牆，球員下榻的飯店大廳或新幹線月台，極有可能瞬間淪為混亂失控的追星大會，恐嚴重打亂球員備戰節奏，更可能導致當地交通網全面癱瘓。主辦單位選在各隊即將大規模移動的關鍵時刻發布這紙聲明，代表主辦方對公共秩序的絕對堅持，各國球星私下的動態將被嚴密保護，同時也是向外界宣告將鎂光燈與關注度，全部留給球場上的實戰交鋒。