費城76人今（27）日主場迎戰邁阿密熱火，76人在馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）分別砍下28分與26分的帶領下，終場以124：117擊敗熱火，拿下近期的3連勝，此外馬克西本場比賽投進個人生涯第886顆三分球，正式超越76人傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）成為76人隊史三分球王。
首節狂砍20分 馬克西此戰手感火燙
馬克西本場比賽開局手感相當火燙，首節13投6中，三分球8投5中，單節狂砍20分，恩比德單節也貢獻11分，熱火則靠著團隊攻勢緊咬比分，首節打完76人36：35領先熱火。
次節馬克西手感降溫，而烏布雷（Kelly Oubre Jr.）挺身而出，單節拿下10分，埃奇庫姆（V.J Edgecombe）也拿下12分，76人單節打出37：22的攻勢，半場結束76人以73：57領先熱火16分。
第三節熱火找回手感，靠著阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅（Tyler Herro）單節拿下13分與10分的帶領下，一度將比分反超，但76人隨後打出一波5：0攻勢，再度要回領先，末節開局熱火再度扳平比分，但埃奇庫姆手感火燙，末節拿下7分，幫助76人穩定局面，終場76人就以124：117擊敗熱火。
超越艾佛森紀錄 馬克西成76人隊史三分球王
馬克西此戰拿下28分、4籃板、11助攻，且投進個人生涯第886顆三分球，正式超越艾佛森成為76人隊史三分王。當年艾佛森花費722場比賽才投進885顆三分球，而馬克西僅花費375場比賽，就寫下新紀錄，相比艾佛森少了近350場比賽。
值得一提的是，本場比賽76人剛好身穿艾佛森時期，經典的「黑色流星」球衣，為馬克西的記錄增添了完美的致敬色彩與歷史意義。
資料來源：《The Sporting News》
