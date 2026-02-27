我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo再忙也不忘為BLACKPINK回歸專輯宣傳。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

韓國女團BLACKPINK將於今（27）日發行全新迷你專輯《DEADLINE》，睽違4年的合體回歸，讓全世界的粉絲都非常期待。但不料今天回歸當日，YG娛樂竟然完全沒有任何動作，連以往的「D-DAY海報」都沒有，讓粉絲怒批根本沒有用心在為回歸做預熱，有粉絲只好親自做「D-DAY海報」為BLACKPINK宣傳，無奈嘆「只能靠我們粉絲自己了」。BLACKPINK將在今日回歸，讓外界都非常期待，不料身為經紀公司的YG娛樂，卻在發行當日的今天，完全沒有釋出任何東西為專輯預熱，讓粉絲都非常不滿，「弄一張海報很難為你們？」、「這次根本就沒有用心在預熱」、「真心無語到了」。有粉絲只好自製D-DAY海報，還諷刺說只要半小時就做完的事情，YG卻做不到。雖然YG娛樂沒認真宣傳，但成員則是非常積極，大姐Jisoo在忙著宣傳新劇《訂閱男友》之餘，也不忘團體新專輯，在個人IG限時動態PO出拍攝海報的幕後，寫下：「D-DAY！〈GO〉也要期待喔」，讓粉絲感動直呼「真的是最好的大姐」。BLACKPINK於今日發行全新迷你專輯《DEADLINE》，這不僅是她們睽違4年推出的新作品，還是她們出道十週年送給粉絲們的禮物之一。這次專輯除了收錄早就公開的〈JUMP〉，更有主打歌〈GO〉，以及其他收錄曲〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉共5首新歌。據悉，目前BLACKPINK專輯銷量最高的是2022年發行的《BORN PINK》，該張專輯在發行首周就狂賣214萬張，還打破多項國際紀錄。因此這次成員們單飛大獲成功後的合體，也更讓大家期待，好奇她們又會打破什麼紀錄。