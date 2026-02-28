我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三浦璃來（左）、木原龍一在米蘭冬奧為日本奪下花式滑冰雙人項目金牌，寫下歷史。（圖／Riku Miura IG@riku9111）

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在2026年冬季奧運上取得金牌成績，兩人在場上相擁而泣的畫面受到討論，私下互動也被翻出，有網友分享過去他們曾被問到，如果吵架該怎麼辦，木原龍一說只要買剛出爐的巧克力餅乾，三浦就會好一點，三浦調皮說，所以每次吵架，都會期待會不會有餅乾。「璃來龍」組合木原龍一和三浦璃來拿到金牌後，私下可愛的互動受到熱烈討論，有日本網友在Threads上分享，之前兩人在電視節目受訪時，被問到吵架怎麼和好，木原說只要買剛出爐的巧克力餅乾，三浦的心情就會好很多，結果三浦調皮喊，「所以只要吵架，就在想會不會有餅乾。」木原聽到她的真心話也忍不住發笑。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。