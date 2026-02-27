我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（27）日洛杉磯湖人客場對陣鳳凰城太陽的比賽中，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）展現不老傳奇，單場寫下多項NBA美國職籃（National Basketball Association）及隊史里程碑。其中最引人注目的莫過於在聯盟歷史籃板榜上，正式超越傳奇大前鋒「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)。詹姆斯在比賽上半場抓下個人第2個籃板後，生涯總籃板數達到11,955個，正式超越羅德曼(Dennis Rodman)，攀升至NBA歷史籃板榜第23位。儘管詹姆斯以全能進攻與組織見長，但這項紀錄再次證明他在禁區與籃板保護上的長年卓越貢獻。除了聯盟歷史紀錄，詹姆斯也在湖人隊史上寫下新頁，他助攻榜登上第7位，憑藉本場比賽第1次助攻，詹姆斯以3651次助攻超越隊史傳奇貝勒（Elgin Baylor）的3650次，排名湖人隊史助攻榜第7位。另外，當詹姆斯攻下個人本場第9分時，他在湖人的例行賽總得分正式突破12,000分大關，成為湖人隊史第10位達成此成就的球員。目前正值職業生涯第23個球季的詹姆斯，剛完成連續第22次的明星賽之旅。在本場比賽前，詹姆斯本季場均可貢獻21.7分、5.7籃板、7.0助攻及1.1抄截，投籃命中率高達49.9%。儘管湖人目前戰績為34勝23負暫居西區第6，且正面臨2連敗的低潮，但詹姆斯在場上的穩定輸出依然是球隊的中流邸柱。在結束鳳凰城客場後，湖人將前往舊金山挑戰金州勇士隊。