芝加哥公牛今（27）日主場以112：121不敵波特蘭拓荒者，吞下近期的11連敗，公牛在2月一勝難求，11場比賽全數吞敗，成為NBA歷史上第17支單月0勝隊伍，同時也成為自2024年11月的華盛頓巫師後，首支單月0勝的隊伍。

公牛2月0勝11敗　寫下聯盟尷尬紀錄

在公牛之前，NBA歷史上共有16支單月0勝隊伍，1973年3月費城76人寫下單月0勝13敗的記錄，成為歷史上首支單月0勝隊伍，76人也是唯一寫下兩次單月0勝紀錄的隊伍，另一次發生在2014年3月，同時76人與溫哥華灰熊（曼非斯灰熊前身）都曾有過單月0勝17敗的記錄，成為歷史上單月最多敗的兩支球隊。

公牛在賽季初期曾一路高歌猛進，曾拿下開季5連勝，寫下隊史自1996-97賽季以來的開季最佳表現，且一度暫居東區龍頭，但隨著賽季進行，公牛表現逐漸下滑，目前以24勝36敗暫居東區第12名。

交易策略難摸清　公牛重建之路遙遙無期

在交易截止日前，公牛送走多名球員，包括武切維奇（Nikola Vučević）、懷特（Coby White）以及多桑姆（Ayo Dosunmu）等，但換回的球員多半以後場球員為主，導致目前球隊後場人手過多，外界對於公牛的交易策略也感到不解，甚至以「混亂」來形容。

如今公牛寫下聯盟少見的尷尬紀錄，且重建策略也不明確，在混亂的狀態下，公牛如何重新找回昔日風采，成為各界關注焦點。

