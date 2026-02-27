我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞自1月底就因「髕骨股骨疼痛症候群(patellofemoral pain syndrome)」缺陣至今。（圖／美聯社／達志影像）

▲在失去柯瑞的這段期間，勇士隊僅打出4勝5負的戰績。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊球迷最不願聽到的消息傳出，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的傷勢復原進度不如預期。根據最新消息指出，柯瑞在全明星賽期間遭遇了「挫折」，這導致原本預計在2月中旬重返賽場的他，復出時間從原本預定的3周，被推遲到至少5周以後。目前還不清楚的是，柯瑞究竟發生了什麼事，導致原本可能缺席三周（中間穿插全明星賽假期）的傷病，在他準備重返賽場時，至少需要缺席五周。柯瑞自1月底就因「髕骨股骨疼痛症候群(patellofemoral pain syndrome)」缺陣至今，這是一種俗稱「跑者膝」的膝蓋骨周圍瘀傷。最初球隊預期他能在2月19日對陣塞爾提克隊的比賽中復出，但柯瑞在賽前測試膝蓋時仍感到劇烈疼痛。ESPN資深記者馬克史皮爾斯（Marc Spears）在廣播節目中揭露，柯瑞在全明星賽週末期間嘗試恢復訓練時遭遇了挫折。「他在努力嘗試復出的過程中受到了阻礙，」史皮爾斯表示。「我不確定他何時能回來，但我知道他非常渴望重返球場。」 球隊已宣佈將在3月1日（本周日）對其傷勢進行重新評估。在失去柯瑞的這段期間，勇士隊僅打出4勝5負的戰績。加上陣中另一名大將巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶手術整季報銷，球隊在進攻端面臨極大困境。此外，球隊在2月5日交易截止日前，送出庫明加（Jonathan Kuminga）換來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），目前也因病僅出賽過1場，讓這筆交易暫時被視為一場災難。目前勇士隊戰績31勝28負，暫居西區第8位，處於附加賽區間。史皮爾斯分析認為，勇士隊正處於一種「尷尬地帶」：實力不足以直接進入西區前6名的季後賽保障區，但也不至於跌出附加賽。柯瑞本人也深知這一點，並期待能帶領球隊在附加賽中突圍。老將中鋒霍福德(Al Horford)在受訪時毫不掩飾柯瑞缺陣帶來的衝擊。「我們不能自欺欺人。柯瑞在場上能做到的事情太多了，不僅是得分，還有他如何帶動進攻流程，為隊友創造切入與空檔機會，」霍福德表示。「他在場與不在場，球隊的表現完全是天差地遠。」隨著重新評估日的臨近，全隊上下都在祈禱這位歷史級神射手能儘快回歸，挽救勇士隊動盪不安的賽季。