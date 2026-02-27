我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（27）日上演戲劇性對決，洛杉磯湖人客場挑戰鳳凰城太陽。儘管太陽主將布克（Devin Booker）與狄龍（Dillon Brooks）因傷缺陣，但太陽展現全民皆兵的韌性，憑藉歐尼爾（Royce O'Neale）在比賽結束前0.9秒命中的關鍵三分準絕殺，最終以113：110爆冷擊敗湖人。湖人雖然有唐西奇（Luka Doncic）狂飆41分，仍無力阻止球隊遭遇3連敗。比賽從首節開始便陷入拉鋸戰，兩隊防守力度極強，進攻端皆難以拉開差距。首節湖人以27：22領先，次節太陽隨即回敬27：22的攻勢，半場戰罷雙方戰成49：49平手。第三節雙方進攻火力全面升級，湖人唐西奇迎來爆發，單節狂轟14分，帶領球隊一度取得兩位數領先。然而，太陽艾倫（Grayson Allen）連續命中三分球止血，帶領球隊轟出一波10：0的攻勢追近比分。雙方單節再次戰平，以80：80的平局進入末節決戰。進入第四節，太陽火力全開，一上來就連續命中三分，打出一波16-6的攻擊波，確立了10分的領先優勢。關鍵時刻，湖人東契奇與里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，接連在外線發砲救主，在比賽最後22.8秒時成功將比分追成110：110平手。在最後一波進攻中，太陽利用快速轉換找到外線大空檔的歐尼爾。歐尼爾不負眾望，在僅剩0.9秒時三分入網，完成準絕殺。隨著里夫斯最後的絕平三分不中，湖人最終以3分之差惜敗太陽。太陽隊：艾倫成為此役贏球功臣，替補出賽31分鐘轟下全隊最高28分另有6助攻。格里斯佩（Collin Gillespie）投進6記三分挹注21分，絕殺英雄歐尼爾則貢獻13分。湖人隊方面，唐西奇全場空砍41分、8籃板、8助攻。詹姆斯（LeBron James）攻下15分、6籃板、5助攻，他在本場比賽達成多項里程碑：生涯總籃板數達到11955個，超越羅德曼（Dennis Rodman）升至NBA歷史籃板榜第23位；同時他在湖人的總得分正式突破12,000分大關，成為隊史第10位達成此成就的球員。