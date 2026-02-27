我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（27）日迎接隊史首位台裔球星入隊，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日正式投入中華隊訓練。總教練曾豪駒表示，希望費爾柴德按照自己的節奏就好，不用刻意改變。曾總透露，他都叫費爾柴德「Stu」，費爾柴德則是稱曾總為「Totoro（龍貓）」。費爾柴德今日首度參與中華隊訓練，並且投入打擊練習，總教練曾豪駒表示，已經與費爾柴德有初步的寒暄，「也會希望他加入團隊，把他自己最好的一面貢獻出來，讓我們去共同努力，創造最好的成績。」被問到如何與費爾柴德溝通，曾總笑說自己英文不太好，「基本上就是會去聊一些他的想法，那他參與這次的賽事，想要怎麼樣去呈現自己。」曾總表示，就按照費爾柴德的節奏走就好，不需要特別改變什麼。球迷習慣稱費爾柴德為「費仔」，曾總則是叫費爾柴德「Stu」，他還透露，費爾柴德都叫他「Totoro（龍貓）」。曾總認為，中華隊不少球員都有美職經驗，所以費爾柴德與隊友相處上應該會很融洽，「大家進來這個團隊的目的就是為了要創造更好的成績，這就是共同目標。當個共同目標，溝通上面就不會有太大問題。」曾總希望費爾柴德從容的展現自己就好，不用太在意其他人的想法。目前中華隊初步規劃由費爾柴德鎮守中外野，至於具體的棒次，曾總表示，會看官辦熱身賽的狀況，再去做設定。曾總指出，會趁今天的賽前練習觀察費爾柴德的打擊，「其他在國外時，他呈現的數據是不錯的，就等比賽再去觀察。」這次並非曾總首次與費爾柴德見面，「我們在2024年見過面，雖然他沒有特別高大，但身材非常精實，所以他的跑、打爆發力非常好，相信他可以展現出最好的一面。」