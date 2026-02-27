我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽洛杉磯湖人客場110：113不敵鳳凰城太陽。唐西奇（Luka Doncic）全場轟下41分，但仍然無法率領球隊贏球，球隊防守體質差，他個人也不是攻守俱佳的超級球星，這種攻強守弱的情況從季初就一直延續至今，湖人靠的是出色的關鍵時刻發揮才拿到與他們實力不匹配的戰績。但隨著數據效正回歸，他們正在嘗到苦果。唐西奇今天在進攻端真的可說是鞠躬盡瘁，全場扛起主要火力輸出點，在第四節關鍵追分時刻，連續命中兩記高難度三分，帶領球隊掀起一波進攻高潮。但可惜在最後時刻，太陽完成絕殺三分，湖人最後一攻由里夫斯（Austin Reaves）出手未能命中。全場比賽，唐西奇出賽39分鐘20秒，投籃21中12，三分11中6，罰球12中11，得到41分8籃板8助攻2抄截。數據統計顯示，這是唐西奇本季第9次單場拿下40+得分，排名聯盟第一。不過唐西奇在場上時湖人的防守弱點也特別明顯，今天太陽已經缺少布克（Devin Booker）與狄龍（Dillon Brooks）兩名戰將了，但竟然讓射手艾倫（Grayson Allen）狂轟28分，球隊單防能力太過差勁。今天最後時刻，太陽讓艾倫連續兩次藉由擋拆點名單打唐西奇，而且最終都進球，其中一球造就歐尼爾（Royce O'Neale）在比賽結束前0.9秒命中的關鍵三分準絕殺。過去唐西奇身邊的搭檔都是防守能力堅強的側翼，在獨行俠時有P·J·華盛頓（P.J. Washington）和瓊斯（Derrick Jones Jr.），厄文（Kyrie Irving）不是防守尖兵但也絕非漏勺。禁區有兩名208公分以上、有封蓋能力的中鋒萊夫利（Dereck Lively II）和加福德（Daniel Gafford）。但在湖人卻缺乏這種配置，里夫斯防守能力和唐西奇半斤八兩，雖然腳步移動快、態度積極，但身體硬件太差；詹姆斯現在的體力大概只夠他專注在全力防守兩節的時間。而今天末節，湖人更是擺上小球陣容，這就讓隊友很難在擋拆時對唐西奇進行幫忙或援助，否則最後就是出現外線大空檔，就如最後一擊時那樣。總之湖人目前體質太差，唐西奇轟下的分數在半場另一邊都要還回來，這不僅僅是「三巨頭」的問題，而牽涉到球隊配置。佩林卡（Rob Pelinka）可能要附上最大責任。這不是他們目前可以去解決的問題，或許今年夏天需要一場大手術，才能重回爭冠行列。