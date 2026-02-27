我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人吞下近期三連敗，戰績來到34勝24敗與太陽的差距縮小到1個勝場。（圖／美聯社／達志影像）

▲3月2日周一的「湖勇大戰」將會是決定這個賽季戰績走勢的關鍵一戰。（圖／美聯社／達志影像）

鳳凰城太陽今（27）日以113：110擊敗洛杉磯湖人戰績34勝26敗，距離直接取得季後賽席次的西區第6只剩1場勝差，而對於這樣的結果最不滿意的，除了湖人之外，自然就是金州勇士了。目前灣區和洛城脣齒相依，兩隊可說是命運共同體，近況都不太理想，再打不好可能要在附加賽相見了。這場比賽第四節，太陽靠著歐尼爾（Royce O'Neale）三分命中，太陽剩0.9秒準絕殺湖人。這場比賽結束之後，湖人吞下近期三連敗，戰績來到34勝24敗與太陽的差距縮小到1個勝場。勇士昨天拿下重要一勝，擊敗爛隊曼菲斯灰熊，目前戰績31勝28敗，落後太陽2.5場勝差，最近5戰吞下3敗，而且之後的賽程都打強隊，後續4戰依序面對湖人、快艇、火箭、雷霆，柯瑞（Stephen Curry）三月一日「跑者膝」三月一日才重新復查，不會這麼快回歸，勇士吞下4連敗都有可能，到時候連守附加賽資格都難。反觀太陽，後續幾場比賽打：國王、公牛、鵜鶘、黃蜂，除了黃蜂近況絕佳需要留意之外，剩下3隊俯衝樂透區，應該都可以擺平。勇士要追趕西區老7位置十分困難。湖人賽程在下一場對勇士之後，他們分別打國王、鵜鶘，應該都可以輕鬆過關，之後要對上丹佛金塊，迎來一場考驗。總之3月2日周一的「湖勇大戰」將會是決定這個賽季戰績走勢的關鍵一戰。