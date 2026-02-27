我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宮崎市區隨處可見「MIYAZAKI SPRING CAMP 2026」大型看板，宣告棒球季正式到來。（圖／記者路皓惟攝）

▲在地商家看準WBC與春訓商機火力全開，知名商場順勢推出夾著厚實肉排的「巨蛋漢堡(Stadium Burger)」等期間限定應援美食瘋狂搶客。（圖／記者路皓惟攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)東京賽區戰火即將點燃，中華隊明(28)日將搭乘包機飛抵日本宮崎進行最後移訓。特派記者提前1天抵達宮崎，不巧碰上當地大雨狂炸，街頭雖然不見大量人潮，但這場「暴風雨前的寧靜」，反而更凸顯了這座城市令人窒息的棒球狂熱。大戰前夕的宮崎，已經徹底「棒球化」。作為日本職棒春訓的聖地，宮崎迎接棒球季的規格堪稱國家級。一踏入宮崎機場，映入眼簾的不是傳統觀光廣告，而是高掛的「BALL PARK」巨幅布條。機場大廳中央直接規劃了寬闊的棒球特展區，各隊球衣、簽名球具陳列在玻璃櫃中，甚至連通往手扶梯的動線上都掛滿了各球團的專屬旗幟。這不僅是機場，更像是一座大型棒球博物館，讓剛抵達的球迷與選手瞬間血脈賁張。走出機場進入市區，WBC與日本職棒春訓的氣氛更是無縫接軌，在各大商場與地鐵車站內，隨處可見「MIYAZAKI SPRING CAMP 2026」的大型看板。包含讀賣巨人、軟銀鷹、歐力士、廣島、西武與羅德等6支日職球隊的總教練一字排開，以「THE BASEBALL SEASON HAS ARRIVED」的霸氣標語宣告棒球季的到來。而在街角與窗邊，也豎立著軟銀鷹明星球員如柳田悠岐、近藤健介等人的等身大看板，彷彿整座城市都在為即將到來的經典賽暖身。除了視覺上的震撼，宮崎的在地商家更是火力全開，將這股棒球熱潮轉化為實質的經濟動能。市區指標性的商場AMU Plaza特別推出了「春訓應援優惠」，餐飲業者順勢推出夾著厚實肉排的「TAKE巨蛋漢堡(Stadium Burger)」與附贈炸洋蔥圈的看球必備套餐，還有各式期間限定的宮崎在地名物。不僅如此，就連戶外登山體育用品店，都在最顯眼處掛上了結合了WBC標誌與宮崎花卉元素的「WELCOME MIYAZAKI」迎賓看板，展現全城動員的瘋狂熱情。