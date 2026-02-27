我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英在IG高喊：「Team Taiwan」，為中華隊加油。（圖／李雅英IG@yyyoungggggg）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月開打，官方也選出36名台灣啦啦隊女神組成CT AMAZE應援團，其中12人將一起前往日本幫中華隊加油打氣。但因國籍原因，所以李雅英無緣加入CT AMAZE，不過李雅英為了展現她力挺台灣的心，在今（27）日PO出一段經典賽相關新聞影片，高喊「Team Taiwan加油」，並集氣希望台灣可以前進美國邁阿密的總決賽。李雅英雖然沒能加入CT AMAZE，一起為中華隊應援，但在台灣有高人氣的她，依然心繫台灣，在今日於IG限時動態中，PO出一段訪問準備前往經典賽球迷們的新聞片段，其中有一位球迷還穿著李雅英照片的衣服現身，新聞台也特地特寫李雅英的照片，讓她開心大讚：「內行的，還take我的衣服（阿勇）」，接著不忘為台灣加油，「Team Taiwan加油，WBC前進邁阿密」。日前有粉絲好奇詢問，為什麼在台灣人氣超高的李多慧、李雅英、李珠珢等韓籍啦啦隊成員沒有加入CT AMAZE？有網友出面解答，表示是為了避免國籍尷尬；因WBC是國際賽事，中華隊在C組預賽中也將對戰韓國，若韓籍女神在場邊替中華隊加油，恐有對不起家鄉的罵聲出現，因此CT AMAZE本來就只選本土啦啦隊女孩出征，除了更代表台灣之外，也能避免尷尬爭議。不只台灣，韓國職棒也有推出專屬啦啦隊，由於李珠珢同時在韓國應援LG雙子隊，不少粉絲也好奇她會不會入選韓國隊的應援團。對此，李珠珢日前在IG會員專區回答粉絲問題時，就明確表示她不會現身WBC，並透露今年的首場應援表演應該會安排在台灣，有準備新的舞台內容，要粉絲期待。李雅英2024年來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下，被稱作「全民表妹」，甜美外型圈粉無數，還因活潑搞笑性格，而有「阿勇」的綽號。在台灣發展2年的她，不僅多次受邀音樂節演出，更發行單曲《哇賽Wasai》，不管是活動、代言、通告和聲量，皆遙遙領先其他韓援，還在近日的啦啦隊口碑聲量排行榜中，奪下冠軍寶座。