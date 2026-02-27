洛杉磯湖人今（27）日客場挑戰鳳凰城太陽，雙方激戰至最後一刻，太陽憑藉歐尼爾（Royce O'Neale）在比賽剩餘0.9秒時的準絕殺三分球，以113：110擊敗湖人。湖人在此役失利後慘遭3連敗，而關鍵回合中詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的防守撞成一團，未能防守到外線的歐尼爾，成為球隊落敗主因。

關鍵防守出包　詹姆斯補防撞翻隊友

比賽讀秒階段，太陽發起關鍵進攻。當時太陽後衛艾倫（Grayson Allen）帶球加速突破唐西奇的防守切入禁區，守在底角的詹姆斯見狀立即跳起補防協防。

然而，詹姆斯在空中與唐西奇發生肢體碰撞並將其撞倒，導致防守陣型大亂。艾倫隨即將球傳給吉萊斯皮Gillespie，後者再多傳一次球給到處於大空檔的歐尼爾，後者果斷出手命中三分，完成準絕殺。

誰該負責？瑞迪克坦言：我也犯了錯

賽後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）針對關鍵回合的失誤與輿論壓力做出回應。雷迪克表示：「湖人的失利之所以比其他球隊反應更大，是因為我們是湖人隊，以及我們輸球的方式。」

對於防守端的崩潰，瑞迪克展現擔當：「籃球是一項充滿錯誤的運動，球員犯了錯，我也犯了錯。」他提到太陽後衛艾倫雖然24投僅9中，但確實給湖人帶來極大威脅，而湖人隊員在應對逆境方面已做得非常出色。

隊內氣氛沉重　里夫斯直呼沮喪

攻下14分3籃板2助攻的里夫斯，在被問及目前的沮喪程度時，直言：「非常高。」但他隨後也強調球隊需要具備「下一球心態」，迅速調整狀態而非受心態影響後續表現。

後衛史馬特（Marcus Smart）則對球隊防守端提出嚴厲批評：「我們在防守端缺乏溝通，對方投進的多個三分球，都是因為我們在該換防時沒有及時交流，讓對手有充足時間站穩腳跟出手。」

此役過後，湖人本季與太陽的對戰紀錄來到1勝3負，雙方差距縮小至1個勝場。雖然湖人本賽季在關鍵時刻仍保有16勝5負的優異戰績，但近期已先後在關鍵時刻不敵公鹿、快艇、雷霆、魔術及太陽。


