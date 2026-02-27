2026世界棒球經典賽(WBC)開打在即，中華隊明(28)日將以包機方式飛抵日本宮崎進行最終備戰。不過，特派記者在宮崎現場觀察，當地正逢暴雨狂炸，根據《日本気象協会 tenki.jp / 天気予報・地震・台風》天氣預報，3月2日與3日中華隊迎戰歐力士二軍與軟銀二軍的官辦熱身賽，極有可能在雨中進行，下雨機率高達90%，甚至面臨直接取消的命運，這場春雨無疑成了中華隊備戰的最大變數。
熱身賽無補賽機制 2026日職新制恐「秒殺」賽程
在國際賽的短期集訓中，實戰是調整狀況的最佳途徑。但是這類賽前的「強化試合」，因各隊後續前往東京巨蛋的行程緊湊，賽程安排上通常並沒有「保留補賽日」，一旦場地積水嚴重，比賽很可能就會直接宣告取消。
值得注意的是，根據日本野球規則委員會自2026年起實施的新規定，遇雨暫停時，裁判已不需像過去苦等30分鐘，只要認定天候無法恢復，即可直接宣布比賽中止。若宮崎雨勢未歇，這兩場關鍵的熱身賽隨時可能提前宣告泡湯。
實戰泡湯影響大：投手少測官方球、打者缺日本節奏
若兩場比賽雙雙取消，對中華隊戰力調整將產生不小的衝擊。首當其衝的是投手群，原本預計藉由實戰來熟悉表面較滑的WBC大聯盟官方用球，並調整先發與牛棚的狀態，如今進度可能將受到影響。
對於中華隊打者而言，原本可藉此機會，提早適應日本投手動輒超過150公里的速球與犀利的指叉球節奏；若少了實戰對決，打擊群的「開眼」時程只能被迫延後至東京巨蛋的正式比賽。
頂規室內場地神救援 考驗教練團應變能力
儘管比賽可能無法開打，但中華隊的訓練並不會因此停擺。作為日職春訓重鎮，宮崎市清武綜合運動公園具備極高規格的室內硬體，包含龐大的室內巨蛋與附屬的室內練習場，該室內場地備有多線同時練投的標準牛棚丘。
倘若未來官辦熱身賽真的遇上大雨，中華隊投手群仍可移師室內，透過實戰投打練習(Live BP)來模擬比賽情境。然而，室內練習終究無法完全複製比賽的高張力，如何透過有限的室內訓練將球員的「戰鬥指數」拉滿，也考驗著中華隊教練團的應變智慧。
頂規室內場地神救援 考驗教練團應變能力
