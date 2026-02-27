我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年WBC開戰在即，特派記者直擊宮崎當地遭暴雨狂炸。中華隊原訂3月2日、3日交手歐力士與軟銀二軍的2場關鍵熱身賽恐因雨勢泡湯。（圖／記者路皓惟攝）

▲洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於2月26日正式與日本武士隊會合，並參加在名古屋巨蛋進行的全體練習。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）東京賽區戰火一觸即發，檯面上的球員還沒正式交鋒，檯面下的「情報戰」卻已率先遭遇極大變數。本報特派記者與中華隊情蒐團隊今（27）日搭乘同班機率先抵達日本宮崎備戰，卻迎面撞上降雨機率高達100%的惡劣天候，這場滂沱大雨不僅打亂了各隊的練球節奏，更讓中華隊原訂的情蒐計畫跟著泡湯。本屆經典賽預賽，中華隊與澳洲、捷克同被安排在宮崎進行練球與官辦熱身賽。中華隊情蒐團隊提早抵達前線，原訂計畫就是要把握大會安排的練習時間，親眼觀察預賽同組對手捷克與澳洲的投打近況，進行最後的數據校正。然而，宮崎今日整天雨勢不斷，戶外球場全面停擺，讓情蒐團隊難以在廣闊的視野下觀察對手的布陣站位與外野飛球判斷。短期國際賽事的勝負，往往取決於情蒐數據的精準度，而情蒐團隊的核心任務，就是在對手站上場之前，先替教練團與選手建立完整輪廓。中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌指出，團隊會蒐集對手近期表現、球風特性與使用習慣，透過數據與影像分析，整理成報告提供給教練團，讓教練們提前掌握可能出現的比賽樣貌。他強調，數據會先由教練團吸收、轉化，再用更貼近球員語言的方式分享觀察與建議，讓數據不只是冷冰冰的報表，而是真正轉化成場上的判斷依據。值得一提的是，這場春雨意外凸顯了各國備戰環境的「巨大落差」。當中華、澳洲、捷克三隊在宮崎苦等雨停、擔憂熱身賽泡湯之際，同屬東京賽區的宿敵日本與韓國隊，此刻卻正在大阪京瓷巨蛋內安穩地進行訓練。由於大阪京瓷巨蛋擁有完全不受天候影響的室內優勢，日、韓兩隊不僅能毫無顧忌地進行高強度的實戰演練、戰術跑壘，兩國的情蒐團隊也能在不受干擾的情況下，完整記錄彼此的球員狀態，這種「室外淋雨無球打」與「室內巨蛋安心練」的強烈對比，無形中讓日韓兩隊在開賽前，就先佔據了備戰穩定度上的絕對制高點。