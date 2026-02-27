我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊投手張奕，遭到北海道日本火腿鬥士隊西川遙輝敲出2分砲。（圖／記者林柏年攝,2026.2.27）

▲中華隊投手李東洺，遭到北海道日本火腿鬥士隊万波中正敲出2分砲。（圖／記者林柏年攝,2026.2.27）

▲中華隊主砲林安可把握得點圈機會，從北海道日本火腿鬥士隊投手福谷浩司手中敲出帶有打點的適時安打。（圖／記者林柏年攝,2026.2.27）

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日在「2026台日棒球國際交流賽」交手日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，此役中華隊投手古林睿煬、張奕、李東洺在前5局各被挨1轟，一度落後5分，6局下中華隊靠著張育成、林安可的安打成功「破蛋」，前6局以1：5落後。古林睿煬首局投球就驚艷全場，不進飆出156公里火球，還連續對水谷瞬、万波中正、雷耶斯（Franmil Reyes）投出三振，演出漂亮的3上3下。不過到了2局上，面對首位打者郡司裕也，古林睿煬挨了陽春砲，火腿隊先馳得點，取得1：0領先，古林挨轟後立刻回穩，連續抓下3個出局數，還投出此役第4K。面對火腿隊先發投手細野晴希，中華隊打線首局雖然是3上3下，但宋晟睿、張育成以及陳傑憲都是紮實擊球，2局下同樣是3上3下，前2局打完，中華隊以0：1落後。古林睿煬3局上續投，被首棒打者清水優心敲安，不過連續解決水野達稀、水谷瞬以及万波中正，順利完成3局投球，此役主投3局失1分，用46球，被敲出2安包含1轟，另外送出5次三振，最快球速156公里。4局上中華隊換投，張奕登板，一出局後對郡司裕也投出保送，隨後遭到西川遙輝敲出2分砲，火腿隊將比分改寫成3：0。張奕中繼1局失掉2分，用22球，被敲出2安包含1轟，另外投出1次保送。4局下火腿隊換投，山本拓實登板，中華隊吹起反攻號角，陳傑憲、吳念庭敲安，兩出局後攻佔一、三壘，但江坤宇未能把握住得點圈機會，敲出游擊滾地球出局，前4局打完中華隊以0：3落後。5局上中華隊換投，李東洺登板，雖然先三振水野達稀，但被水谷瞬敲安，再被万波中正敲出2分砲，火腿隊取得5：0領先，万波這發全壘打是在大巨蛋的第3轟，且是連續3場開轟。5局下火腿隊換上河野龍生，演出3上3下，還送給中華隊打線2K，前5局結束，中華隊以0：5落後。6局上李東洺續投，兩出局後被敲奈良間大己敲出安打，中華隊此時決定換投，由孫易磊登板「拆彈」，孫易磊不負眾望，順利解決清水優心，完成拆彈任務。6局下火腿隊換投，福谷浩司登板，張育成在一出局後敲出深遠二壘安打，林安可在兩出局後補上左外野安打，幫助中華隊破蛋，以1：5落後。