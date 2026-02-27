我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊今（27）日在臺北大巨蛋交手2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，火腿隊球星万波中正在第5局敲出3分砲，是他個人在大巨蛋的第3轟，並且是連續3場開轟，驚人的長打實力讓台灣球迷大開眼界。此役火腿隊人氣球星万波中正扛先發第2棒、右外野手，首局遭到古林睿煬三振，第2打席再度遭遇古林睿煬，第2度被三振，前2打席吞下2K。第3打席万波面對李東洺，把握住壘上有人的機會，敲出中外野2分砲，將比數改寫成5：0。連續3場在大巨蛋開轟 万波中正成新「巨蛋王」這支全壘打是万波在大巨蛋的第3轟，並且是連3場開轟，去年3月，火腿隊首度來台交流，万波首戰從統一獅投手姚杰宏手中敲出2分砲，第2戰則是拿中信兄弟洋投德寶拉開刀，敲出3分砲。由於万波名字與台灣知名景點「中正紀念堂」、知名飲料品牌「萬波」撞名，万波在台灣也成為高人氣球星。去年交流賽結束後，万波表示，「來台後很驚訝，很多球迷拿我的應援毛巾，能夠成為全球性的選手是很棒，讓我感受到打棒球真好，為了成為更具知名度球星，必續更加努力，才能名符其實。」