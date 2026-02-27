我是廣告 請繼續往下閱讀

🏟️ 官辦熱身賽中華隊賽程、地點一次看

3/2 (一) 10:00｜台灣 vs 歐力士猛牛 (2軍)



地點： 宮崎 SOKKEN スタジアム（宮崎市清武綜合運動公園）

宮崎 SOKKEN スタジアム（宮崎市清武綜合運動公園） 3/3 (二) 10:00｜台灣 vs 福岡軟銀鷹 (2軍)



地點： 宮崎 SOKKEN スタジアム（宮崎市清武綜合運動公園）

▲2026年WBC經典賽宮崎官辦熱身賽，中華隊賽程總覽。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

🚆 交通動線：兩座球場路線完全不同，請特別注意！

▲宮崎官辦熱身賽，中華隊交通攻略怎麼去SOKKEN球場？（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

🍱 周邊機能：超商不在場邊，請在「市區」備妥糧食

▲球場超商無處找？在地美食推薦宮崎牛串烤＆南蠻雞！（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

🧥 氣候與穿搭：「洋蔥式穿法」與防雨防風裝備必備

▲WBC經典賽觀戰裝備，中華隊應援必備Checklist。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

🤫 觀戰禮儀：做個高素質的台灣球迷

▲WBC經典賽觀戰規定。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打在即，中華隊明（28）日即將抵達日本宮崎進行最後移訓與熱身賽。相信許多熱血的台灣球迷也已經買好機票，準備飛來宮崎為國手們吶喊應援。本屆經典賽官辦熱身賽C組隊伍，兵分兩路舉行，日本與韓國在大阪備戰，而中華隊、澳洲、捷克則在宮崎，為了讓出國看球的球迷不迷路，本報特派記者第一時間為大家踩點更新場地資訊，整理出這份最實用的「宮崎雙主場」應援指南。根據大會最新資訊，本次預賽同組球隊在宮崎的官辦熱身賽，採雙場地進行：位於宮崎市清武綜合運動公園內的位於宮崎縣綜合運動公園內的既然場地分流，搭乘的電車路線也完全不同，球迷出發前務必確認當天是要看哪一場比賽，以免跑錯棚。請從宮崎車站搭乘「JR 日豐本線」至「清武站」下車。需要特別注意的是，清武站距離球場約有3.2公里的距離，徒步可能需要將近一小時，強烈建議出站後直接轉乘計程車，車程約5到10分鐘即可抵達園區。請搭乘「JR 日南線」。距離球場最近的車站是「運動公園站」「木花站」，下車後步行約10至15分鐘即可抵達。宮崎的地區鐵路班次較不密集，無論是清武還是宮崎縣綜合運動公園，這兩處腹地都極為廣大，這也意味著「球場旁邊沒有走兩步就能到的便利商店」，因此球迷可以如果您習慣看球配零食飲料，強烈建議在出發前，先於宮崎市區的超商或車站買齊； 當然，這類大型賽事外圍通常會化身為熱鬧的祭典，預期會有許多攤車進駐。您可以留點肚子，在現場尋找宮崎牛串烤、南蠻雞便當等地道美食。目前宮崎大雨滂沱，氣溫也隨之驟降。宮崎雖位處南九州，但初春的氣候極不穩定。特別是 SOKKEN 球場周邊較為空曠，寒風直吹之下體感溫度會比實際溫度更低。絕對不要只穿一件厚外套！建議採用「洋蔥式穿法」，內搭發熱衣、長袖上衣，外層務必加上一件的外套。同時，由於近期降雨機率高，，絕對是看球包包裡的必備神物。最後，主辦單位今日已正式發布「移動禁拍令」，呼籲媒體與球迷切勿在球隊下榻的飯店、機場以及車站進行包圍、拍照或索取簽名。請台灣球迷們互相提醒，將熱情與應援聲留在觀眾席上，一起做個高素質的球迷，成為中華隊最強的後盾。