我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大元（左）和鼓鼓（右）結婚1週年，兩人開心拍婚紗照慶祝。（圖／翻攝自大元IG@dayuanlin）

鼓鼓深情告白大元：她願意接住我所有的空洞

大元圓夢化身公主 絕美幸運紫婚紗仙氣爆棚

愛情長跑13年、迎來結婚1週年的演藝圈模範夫妻大元（林艾璇）與鼓鼓（呂思緯），在別具意義的紀念日這天，一起在IG貼出多張絕美婚紗照大放閃！大元披上特製的夢幻白紗化身最幸福的小公主，鼓鼓更是寫下文章深情告白，直言老婆是那個「願意接住我所有空洞的女孩」，超甜互動羨煞大批粉絲。鼓鼓在文章中表示，自己一直以來都以「成就他人的快樂」為核心價值，甚至覺得人格養成至此也無需改變，直到遇見了大元，兩人相伴13年，「每天還期待著一起吃晚飯，一起長出一條條皺紋，一起面對人生的各種挑戰，甚至也會一直想著彼此白髮的模樣。」鼓鼓表示，能將人海茫茫中的不可能化為真實是極大的幸福，但他也強調，走向婚姻從來不是一個幸福的終點站，「懂得珍惜和想念是珍貴的天賦，真正的幸福還是得靠兩人時時刻刻的守護。」大元表示，自己從小到大對白紗就有無數幻想，手機裡早已存滿了各種喜歡的細節與款式。這次特別感謝被她稱作「婚禮界魔法師」的林莉老師團隊，透過無數次討論，將她腦海中碎片的憧憬，完美拼湊成這件從頭到尾專屬於她的特製夢幻白紗，「永遠不會忘記當我穿上去的那份感動，就像成為全世界最幸福的小公主一樣。」除了經典的白紗，大元也換上一套唯美的紫色婚紗，她開心表示，因為紫色是她的的幸運色。她也大讚婚紗團隊不僅搞定禮服，連拍攝地點和專業攝影師都一手包辦，替夫妻倆省下了極大的腦力與時間，讓他們能輕鬆且記錄被魔法包圍的幸福。