1. 巨人軍的靈魂聖地：重乃井（釜揚烏龍麵）

▲創立於1966年的「重乃井」被譽為讀賣巨人軍的宮崎聖地，店內牆面掛滿職棒名將簽名，是春訓期間球迷朝聖必訪名店。（圖／取自元祖釜あげうどん 重乃井 IG）

2. 頂級蛋白質補給：燒肉の幸加園 本店（宮崎牛）

3. 南蠻雞的發源地：おぐら（Ogura）本店

▲南蠻雞發源地「おぐら」本店，每逢春訓總吸引大批球員造訪，外酥內嫩的炸雞浸入特製南蠻醋，再淋上濃郁塔塔醬，是宮崎最具代表性的靈魂美食。（圖／取自おぐら（Ogura）本店 社群）

4. 賽後小酌的完美搭配：嵐坊 本店（炭烤地頭雞）

宮崎不僅是日本職棒春訓的重鎮，更是本屆WBC經典賽官辦熱身賽的地點之一。各國球星在球場上揮灑汗水，下了球場當然需要頂級的美食來補充體力！對於準備飛來宮崎看球的台灣球迷來說，除了幫中華隊應援，跟著「職棒球星的味蕾」吃遍在地美食，絕對是此行的重點。特派記者為讀者整理了4家在宮崎鼎鼎大名、且深受日本職棒球星喜愛的「愛店」，這些店家不僅承載了宮崎的在地風味，更記錄了日本職棒半個世紀以來的春訓歷史，台灣球迷們在前往球場為中華隊吶喊之餘，不妨跟著這份「球星菜單」，用味蕾深度體驗宮崎的棒球狂熱，而且如果運氣好的話，說不定還能捕獲野生球星。釜揚烏龍麵、魚壽司說到宮崎的烏龍麵，絕對不能不提創立於1966年的老字號「重乃井」。這家店被譽為讀賣巨人隊的「聖地」，從現役球員到傳奇名將都對它愛不釋手，連日本棒球先生長嶋茂雄與世界全壘打王王貞治都是常客。店內牆上掛滿了無數職棒球星與名人的簽名。這裡的菜單非常純粹，麵類只有釜揚烏龍麵。軟硬適中的麵條搭配帶有特製天婦羅碎屑的微甜熱湯，溫和順口，非常適合球員高強度訓練後舒緩腸胃。旁邊配上一盤道地的手作魚壽司，就是最經典的宮崎流吃法。宮崎牛炭火燒肉來到宮崎怎麼能不吃宮崎牛？「幸加園」是昭和62年（1987年）宮崎縣第一家被認證的宮崎牛專門販售指定店。這裡不僅是許多在地饕客的最愛，更是職棒球星與藝人們的御用燒肉店。走進店內，同樣會被巨人隊傳奇球星與各界名人的簽名牆給震撼。頂級的宮崎牛油花分布均勻，入口即化。對於消耗大量體力的棒球選手來說，高質量的牛肉是修復肌肉的最佳選擇。吃著滋滋作響的炭火燒肉，絕對能體會為何選手們對這家店情有獨鍾。塔塔醬南蠻雞作為宮崎靈魂美食「南蠻雞」的發祥地，おぐら本店在當地人與觀光客心中的地位不可動搖。每年春訓與賽事期間，都有非常多職棒選手特地前來造訪，店內同樣裝飾著滿滿的選手簽名。炸得外酥內軟的雞肉，浸泡在獨門的酸甜南蠻醋中，最後淋上毫不手軟的濃郁塔塔醬。酸甜解膩的口感配上大口白飯，是選手們補充碳水與熱量的最狂選擇。帶骨炭烤雞腿肉宮崎的夜晚，屬於「炭烤地雞」。這家「嵐坊 本店」是許多福岡軟銀鷹球員在春訓結束後經常光顧的名店，店內掛滿了選手的球衣與簽名，是一間讓體育迷熱血沸騰的在地居酒屋。用猛烈炭火逼出雞肉油脂，外表被燻得焦黑，咬下去卻是彈牙多汁。除了招牌的帶骨炭烤雞腿肉，炸雞脖子也是一絕，搭配冰涼的生啤酒簡直是絕配。