▲大胖（右）暫別歌壇的歌曲〈Wait on 綠茶〉，MV請來兄弟、YTR The Dodo men的Ian（左）協力拍攝。（圖／ 胖曲製作工作室 提供）

為了追尋音樂夢想，你願意付出多大的代價？曾是美國矽谷工程師的DJ創作歌手大胖（DAPUN），毅然決然放棄高達500萬台幣的年薪，返台闖蕩歌壇5年。但在自掏腰包燒光800萬積蓄後，他震撼宣布將暫別歌壇，並在離台前夕推出最後一首單曲MV〈Wait On 綠茶〉，帶著百萬YouTuber好友The Dodo men的義氣相挺，為這段勇敢的追夢之旅畫下充滿驚嘆號的休止符。DAPUN大胖的暫別之作〈Wait On 綠茶〉融合了九零年代City Pop的復古都會曲風。歌名大玩中英雙關語，結合網路諷刺用語「微糖綠茶」（暗指心機女）與英文「Wait On」（甘願服侍）。大胖表示，這首歌源自於一段被玩弄的親身經歷，當時的女友看似無害，私下卻與多人狂放線搞曖昧。天生帶點M型人格的大胖，起初竟天真地想用愛感化對方，「越發現她不對勁，我就越愛，結果結局是對方覺得我很煩。」這段經歷讓他從充滿自信的工程師變成戀愛受災戶，但他表示，現在已經能把這些痛苦經歷，當作城市人生中一段有趣的往事來看待。面臨錢已燒光的預算窘境，大胖為了這支告別作使出殺手鐧，厚著臉皮向認識十年的好兄弟、百萬人氣YouTuber「The DoDo Men」的Ian求救。兩人過去同為矽谷工程師，大胖表示Ian當年可是矽谷派對社交圈的顏值天花板。一句「我拍MV需要一個帥哥」，Ian連細節都沒問就爽快答應跨刀演出。拍攝現場Ian狂發揮萬人迷本色，連素人女主角都被他電到頻頻臉紅，讓大胖直呼友誼萬歲。在〈Wait On 綠茶〉MV中，大胖甘願將帥氣焦點讓給Ian，自己則豁出去挑戰舞蹈。為了配合復古曲風，他特別請老師編排致敬郭富城、林志穎全盛時期的經典手勢舞。儘管大胖自認有肢體障礙，且年紀大記憶力衰退，仍咬牙密集特訓了一週。他幽默自嘲這是高齡挑戰，但為了送給歌迷最毫無保留的畢業贈禮，他拚盡全力在鏡頭前擺動身軀，為自己的暫別作燃燒最後的熱情。隨著單曲MV上架，大胖即將啟程返回美國重啟人生新章。回顧在台灣闖蕩的這些年，他感性地說，最眷戀的其實不是什麼大景點，而是台灣無可取代的便利性與夜生活。「最想念的就是樓下就有7-11，想吃什麼隨時都有。」面對即將回到美國相對無聊且安靜的生活，大胖將帶著對音樂的熱愛與台灣的美好回憶裝進行囊，勇敢奔向未知的下一站。