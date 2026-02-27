備戰2026年世界棒球經典賽的日本武士隊，今（27）日在名古屋巨蛋與中日龍隊進行壯行賽。雖然大聯盟球員依規定尚無法在今日比賽中登場，但超級巨星大谷翔平在賽前練打中展現的恐怖怪力，已足以讓現場約3萬名球迷徹底瘋狂，他在28次揮棒中敲出11發全壘打，其中包括一發直擊4樓看台的驚人超大號全壘打。
大谷28次揮棒敲出11發全壘打
大谷翔平今日身穿印有「JAPAN」字樣的灰色T恤抵達球場，並在賽前與昔日火腿隊隊友中田翔敘舊。隨後他與鈴木誠也、吉田正尚等旅美球員同組進行自由打擊，在總計28次揮棒中，有11球直接飛過全壘打牆，其中包括一發直擊4樓看台的驚人超大號全壘打。
大谷分4倫練習，分別擊出2、3、4、2支全壘打，穩定且強大的擊球效率讓全場觀眾與隊友都看得目瞪口呆。
3萬粉絲湧入圍觀練打 大谷巨星魅力席捲全場
根據日本媒體《體育報知》報導，儘管比賽要到晚上7點才開始，但早在上午11點就有大批身穿日本隊球衣的球迷在場外等候，人數在下午2點後激增至600人以上。當大谷翔平現身球場時，3萬名為了看練打而提早進場的球迷齊聲吶喊，全場紛紛掏出手機記錄這珍貴的一幕。
《體育報知》指出，每當大谷走向外野，左外野看台的粉絲甚至全員起立致意，展現他超越等級的人氣地位。
時差不影響狀態 3月2日正式披掛上陣
大谷翔平昨日才抵達名古屋與球隊合流。對於目前的身體狀況，他表示：「目前感覺不錯。雖然還有點時差，頭會覺得稍微暈暈的，但身體非常健康。休賽季與春訓都有好好執行，狀態維持得很好。」
根據大會規定，大谷翔平與其他大聯盟球員將無法參加27、28日兩場對陣中日龍的比賽，預計要到3月2日在京瓷巨蛋對戰歐力士猛牛隊時才能正式上場。本屆日本隊共有8名大聯盟球員參賽，創下歷史最高紀錄，目標直指世界第一。
消息來源：體育報知
