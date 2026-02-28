我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今日於主場迎戰丹佛金塊。在多名主力包括當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傷癒復出，近乎完全體的雷霆久違再次合體。而在這場極具「西區決賽預演」張力的頂尖對決，雷霆在一度落後達16分的逆境下展現驚人韌性。儘管正規賽結束前卡魯索（Alex Caruso）的中距離拋投失手錯失絕殺，但進入延長賽後雷霆火力全開，最終便以127：121逆轉擊沉金塊，持續領跑西區。本場比賽雷霆贏得並不輕鬆，上半場受制於金塊的系統化進攻，一度陷入16分的巨大幅度落後。然而易籃後，雷霆展現了聯盟頂級的調整能力，當家球星亞歷山大頻頻撕裂防線。而第四節比賽也出現一段火爆插曲，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次的非籃球場上動作導致約基奇（Nikola Jokić）倒地，直接引發雙方球員推擠的「大場面」，讓比賽一度中斷，現場煙硝味十足，而多特隨後也被趕出場結束這場鬧劇。這段插曲似乎也打亂了金塊的節奏，雖然正規賽最後一波進攻，雷霆卡魯索嘗試中距離拋投未能命中，導致比賽進入延長賽。不過雷霆在延長賽一開始就打出氣勢，趁著金塊手感冰冷迅速建立優勢，成為逆轉勝的關鍵焦點。進入延長賽後，金塊進攻端突然斷電，手感冰冷程度讓分差瞬間被拉開至9分。儘管金塊隨後如夢初醒，在比賽末段祭出犯規戰術試圖追分，但無奈為時已晚，只能眼睜睜看著勝利溜走，最終以6分之差輸掉比賽。此役雷霆能在落後雙位數的情況下反敗為勝，再次證明了這支年輕軍團已具備爭冠級別的抗壓性。然而，雷霆在比賽初期面對金塊約基奇的策應顯得應對不及，且多次出現情緒性的技術犯規，險些讓局面失控。未來如何在維持高強度防守與激昂鬥志的同時，保持進攻端的傳導穩定性，避免因小動作或情緒波動導致戰局陷入危機，將是雷霆衝擊總冠軍目標前需要精進的首要課題。