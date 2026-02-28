我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆防守悍將多爾特（Lu Dort）在一次回合轉換過程中，對金塊球星約基奇（Nikola Jokić）做出危險的絆腳動作，引發雙方球員激烈對峙，多爾特最終遭判二級惡意犯規直接驅逐出場。（圖／翻攝自ESPN影片）

奧克拉荷馬雷霆127：121擊敗丹佛金塊，激烈、醜陋、對抗性十足的一場惡戰。最終雷霆在浴血的延長賽之中，站到了最後。對上整體更勝一籌的雷霆，金塊要贏只有一種方式，那就是約基奇（Nikola Jokic）成為場上最好的球員，而他今晚未能做到。這一場比賽真的要說，絕對是一場分區決賽級別的大戰，雖然雷霆少了威廉斯 （Jalen Williams），金塊少了戈登（Aaron Gordon）和華生（Peyton Watson），但雙方的陣容厚度、球星實力都完全足以匹配上聯盟前5球隊交手的精采度。雙方的差距非常小，金塊輸在了約基奇手上，進入延長賽之後，前三個回合底定了勝負，而他在那幾次進攻中打得太被動和消極，竟然滿足於雷霆故意給他投得外線機會，在今天他個人三分球10投2中的手感下，那覺得是不好的出手機會。卡魯索（Alex Caruso）親自貼防穆雷（Jamal Murray）的情況下，他就是金塊唯一強點，這樣的出手選擇是讓人不能接受的。雷霆取得領先之後就打得很舒服了，外線把握度也更高，這支球隊角色球員能力還是比金塊更高一點，哈達威（Tim Hardaway Jr.）快攻處理球直接送到卡魯索手上，而他已經是金塊板凳在這種強度的比賽中唯一能夠穩定得分的球員了。反觀雷霆，有威廉森（Jaylin Williams）、有喬（Isaiah Joe）、有卡魯索，今天又打出來麥凱恩（Jared McCain）拿了14分，第二陣容拿了40分，人手儲備太豐富了。這場將影響MVP人選（雖然有65場規則攪局）的直接對話之中，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）完勝約基奇，上場34分鐘拿了36分，而且透過擋拆支走布勞恩（Christian Braun）之後，對誰都是輕鬆跳投。而約基奇在傷癒歸隊、還未完全找回狀態的情況下，出手感覺很糟，被霍姆格倫（Chet Holmgren）限制到25投僅9中，而在他回來之後的比賽有很多場都是如此，這可能對金塊來說是比輸球更糟的警訊。如果沒有嚴重傷兵，今年西區決賽有機會由這兩支球隊碰頭，馬刺真的打出了如夢似幻的一季，雖然用年齡和經驗作為原因，會讓刺迷不信服。但這真的就有其中的道理在，有在季後賽取得實質成功的球隊和未曾經歷過的球隊在這種情境下表現往往截然不同。而休士頓火箭，他們始終在進攻端存在一些問題，容易進入單打泥沼，反而明尼蘇達灰狼預計將連三年扮演黑馬，愛德華茲（Anthony Edwards）絕佳狀態時，這支球隊的運動能力和體型，足以和上述兩隊抗衡。今天比賽中另一個大快人心的場面是：終於有人修理多爾特（Lu Dort）這個傢伙。其實在比賽中打「成人籃球」，要用底特律「壞孩子」那套來干擾對手沒問題，聯盟中應該每一支球隊都會這樣去嘗試干擾對方主力。但多爾特有時候真的太過火、而且好像完全不知道分寸，比如弄傷喬治（Paul George）那次、或是打頭詹皇的表情包，都讓人覺得「這傢伙真的一不小心就會把人弄傷，而他自己也不知道這種動作很危險啊？」多爾特到底髒不髒？我是覺得他沒到鮑文（Bruce Bowen）那種刻意墊腳傷人的等級，但很像格林（Draymond Green）前幾年的那種狀態，一些刻意的動作若自己下手不注意，就是很白目的行為，隨時可能弄傷別人。所以有人可能認為二級惡意犯規太嚴重了，但可以視為裁判對於他長期累犯的一次懲罰。約基奇今年球季才迎來生涯第一次大傷，基本上讓他歷史級別的一季無緣MVP，他肯定會非常在意別人對他做的那些危險動作。過去他對莫里斯兄弟都沒在怕，多爾特這麼白目的舉動，被制裁也是應該的。我個人還蠻喜歡這種比賽激情的，這也對這一組對戰組合帶來更多火花。只是比較可惜他們嚴格來說並不是同一時期的球隊，雷霆目前正處於旭日東昇的狀態，金塊雖然去年夏天做了許多漂亮補強、球隊也更均衡了，但整體來說卻處於下山。如果他們最終在7戰4勝的系列賽中碰頭，我認為雷霆仍會是勝出的一方。