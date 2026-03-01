我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在即將迎來與金州勇士隊的關鍵對決前夕，再度傳出令人擔心的傷情消息，前鋒八村壘恐因傷缺陣。隨著球季進入決定季後賽席次的衝刺階段，湖人隊正承受著巨大的戰績壓力。目前球隊正陷入三連敗的泥淖，且在過去7場比賽中輸掉了5場。這波低潮使湖人的戰績滑落至34勝24負，暫居西區第6。在全隊好不容易接近全員健康，包括唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）及里夫斯（Austin Reaves）皆能出戰之際，主力前鋒八村壘卻因病突然缺陣。八村壘已因病錯過了先前對陣鳳凰城太陽的比賽，而在今日對戰勇士的傷兵名單中，他被列為「不太可能出賽」(doubtful)。現年28歲的八村壘本季表現穩健，場均貢獻11.7分、3.4籃板，且三分球命中率來到生涯新高的44%。他在場上拉開空間的能力與多位置的防守彈性，使他成為湖人輪替陣容中不可或缺的關鍵。面對僅落後湖人3.5場勝差、正處於附加賽席次的勇士隊，八村壘的缺陣對湖人而言無疑是沈重打擊。儘管大隊戰況吃緊，湖人仍持續透過G League發展聯盟培養年輕核心。布朗尼詹姆斯（Bronny James）及新秀席耶羅（Adou Thiero）雖出現在傷兵名單，但其註記反映的是下放南灣湖人隊的任務而非受傷。21歲的布朗尼詹姆斯在南灣湖人近期的五連勝中扮演重要角色，他在最近對陣太陽隊的比賽中，以5成命中率高效攻下12分、2抄截；此前他更曾砍下賽季新高的21分。此外，從膝蓋副韌帶（MCL）傷勢復出的新秀席耶羅也逐漸找回節奏。他在最近兩場比賽中分別繳出19分、7籃板以及14分、7籃板、2助攻的高水準成績。南灣湖人隊目前的五連勝不僅鞏固了其季後賽位置，也為湖人一軍提供了寶貴的人才儲備平台。由於日前輸給排名第七的太陽隊，湖人目前領先附加賽區僅剩1場勝差。在這種急迫的氛圍下，今日與勇士隊的正面交鋒將直接影響西區中段排名的走勢。湖人亟需終止連敗，避免在競爭激烈的西區排名中持續下探。