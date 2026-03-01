我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA在3月1日將迎來備受矚目的「湖勇大戰」，由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。賽前，勇士隊總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）接受電台節目《Willard And Dibs》採訪，針對聯盟兩大巨星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）發表了看法。科爾直言，雖然詹姆斯對比賽影響的「方式」可能不及柯瑞那樣全面和深遠，但其展現出的運動天賦與全能性已將籃球提升到了全新層次。科爾在訪談中指出，他不確定詹姆斯對比賽的「改變」是否如柯瑞那樣深遠，但詹姆斯在運動能力上的統治力無庸置疑。科爾表示：「他從科比（Kobe Bryant）與喬丹（Michael Jordan）手中接過了火炬。他是那種運動能力遠超群雄的球員，但他憑藉著全能性，將這種優勢帶到了全新的高度。」科爾也回憶起兩年前在奧運會執教詹姆斯的經歷，稱讚其對比賽的熱情、準備工作的投入程度令人驚嘆。他強調，聯盟能同時擁有這兩位球星作為招牌，是非常幸運的事。即便已高齡41歲，詹姆斯本季依舊維持頂尖數據，在出戰的40場比賽中，場均貢獻21.5分、5.7籃板、7.0助攻與1.1抄截。目前他在NBA歷史總進球數上，僅差26球即可超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的15837球，正式登頂歷史第一。此外，湖人隊內部的磨合也出現轉機。根據數據顯示，詹姆斯與隊友唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯）Austin Reaves）同時在場時的正負值已提升至-3.3，相較於前幾場比賽有顯著進步。遺憾的是，由於勇士核心柯瑞本月至今尚未出賽，且已被確定缺席周日的對決，讓這場傳統好戲少了一些故事性。目前湖人隊以34勝24負暫居西區第6，客場戰績為18勝12負；勇士隊則以31勝28負位居西區第8，正極力捍衛其19勝11負的主場優勢。