NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽將於台灣時間3月1日繼續進行，該日共有5場比賽，其中最受矚目的焦點戰為洛杉磯湖人作客舊金山迎戰金州勇士。目前湖人憑藉著「唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）」夢幻三巨頭以34勝24敗暫居西區第6；勇士則以31勝28敗排名西區第8。兩隊目前僅有3場勝差，在例行賽進入最後衝刺階段，這場西區人氣球隊的強強對話將直接影響西區季後賽種子序。
✳️洛杉磯湖人（34勝24敗，西區第6）vs. 金州勇士（31勝28敗，西區第8）
✳️近10場比賽分析
洛杉磯湖人：防守端起伏 籃板成軟肋
湖人在過去10場比賽取得5勝5敗，處於3連敗的低潮中。球隊最大的問題在於防守穩定性，近3戰平均失分超過115分。此外，球隊外線命中率本季僅35.2%，排名聯盟中後段，若想在客場取勝，詹姆斯與里夫斯必須找回外線準星。
金州勇士：核心磨合挑戰 傷病影響戰力
金州勇士近10場戰績為4勝6敗，進攻效率在核心輪替頻繁變動下顯得掙扎。自從引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，空間感有所提升，但在缺少巴特勒（Jimmy Butler III）以及庫明加（Jonathan Kuminga）之後，過於依賴外線投射。加上近期勇士在關鍵時刻的命中率偏低，這也是導致他們無法將勝率拉回6成的主因。
✳️焦點球星
洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Doncic）
身為聯盟目前的得分王（場均 32.7 分），唐西奇是湖人戰術的發動機。上一場對陣太陽時他繳出41分、8籃板、8助攻的準大三元數據。面對勇士較矮小的後衛群，唐西奇的背框單打與組織能力將是湖人打破勇士防線的關鍵武器。
金州勇士：格林（Draymond Green）
在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的艱難時刻，格林的表現被放大檢視。尷尬的是，在他前陣子因傷缺陣期間，勇士反而靠著年輕球員的跑動打出一波好表現，引發外界對他「體系核心」地位的質疑。如今格林正式回歸，這場對陣湖人的排位關鍵戰，是他打破質疑的最好機會。身為球隊的防守核心與實質進攻發動機，他能否展現頂級防守韌性來限制唐西奇的單打，並用精準的策應盤活勇士進攻，將決定勇士能否在強敵環伺下守住西區前八的位置。
✳️傷兵名單
✳️2月27日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 比賽地點： 勇士主場（Chase Center）
- 開賽時間： 3月1日上午 09：30
洛杉磯湖人隊：三巨頭健康回歸 內線問題待解決洛杉磯湖人本季在唐西奇與詹姆斯的引領下，進攻效率一直處於聯盟領先地位。雖然前幾天在對陣太陽的比賽中憾負，但唐西奇個人狂飆41分展現出極佳狀態。湖人本季場均得分115.5分，但在前幾場比賽中禁區籃板控制不佳，此役面對勇士，中鋒艾頓（Deandre Ayton）必須在籃板球鞏固上更具侵略性，才能為外線三巨頭創造更多反擊機會。
金州勇士隊：核心缺陣考驗韌性 格林狀態成關鍵金州勇士近期面臨嚴峻的戰力挑戰，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢確定將缺陣至3月中旬，這對正處於季後賽排位戰的勇士無疑是沉重打擊。在缺少絕對進攻核心的情況下，老將格林（Draymond Green）的組織與防守帶動顯得至關重要，他必須在場上展現更強的領導力以穩住軍心，且避免成為球隊進攻端拖油瓶。勇士目前極度依賴波齊姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕小將的活力與外線支援，此役坐鎮主場，勇士若想拉下戰力完整的湖人，必須打出頂級的團隊防守並降低失誤。
✳️近10場比賽分析
洛杉磯湖人：防守端起伏 籃板成軟肋
湖人在過去10場比賽取得5勝5敗，處於3連敗的低潮中。球隊最大的問題在於防守穩定性，近3戰平均失分超過115分。此外，球隊外線命中率本季僅35.2%，排名聯盟中後段，若想在客場取勝，詹姆斯與里夫斯必須找回外線準星。
金州勇士：核心磨合挑戰 傷病影響戰力
金州勇士近10場戰績為4勝6敗，進攻效率在核心輪替頻繁變動下顯得掙扎。自從引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，空間感有所提升，但在缺少巴特勒（Jimmy Butler III）以及庫明加（Jonathan Kuminga）之後，過於依賴外線投射。加上近期勇士在關鍵時刻的命中率偏低，這也是導致他們無法將勝率拉回6成的主因。
✳️焦點球星
洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Doncic）
身為聯盟目前的得分王（場均 32.7 分），唐西奇是湖人戰術的發動機。上一場對陣太陽時他繳出41分、8籃板、8助攻的準大三元數據。面對勇士較矮小的後衛群，唐西奇的背框單打與組織能力將是湖人打破勇士防線的關鍵武器。
金州勇士：格林（Draymond Green）
在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的艱難時刻，格林的表現被放大檢視。尷尬的是，在他前陣子因傷缺陣期間，勇士反而靠著年輕球員的跑動打出一波好表現，引發外界對他「體系核心」地位的質疑。如今格林正式回歸，這場對陣湖人的排位關鍵戰，是他打破質疑的最好機會。身為球隊的防守核心與實質進攻發動機，他能否展現頂級防守韌性來限制唐西奇的單打，並用精準的策應盤活勇士進攻，將決定勇士能否在強敵環伺下守住西區前八的位置。
✳️傷兵名單
- 洛杉磯湖人： Rui Hachimura（每日觀察）
- 金州勇士： Stephen Curry（膝蓋傷勢，缺陣）。Jimmy Butler III（整季報銷）、Kristaps Porzingis（生病，出戰存疑）、Draymond Green（每日觀察，預計回歸）。
✳️2月27日NBA例行賽賽程表
|時間
|對戰組合
|2:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs 夏洛特黃蜂
|4:30 AM
|休士頓火箭 vs 邁阿密熱火
|8:00 AM
|多倫多暴龍 vs 華盛頓巫師
|9:30 AM
|洛杉磯湖人 vs 金州勇士
|10:30 AM
|紐奧良鵜鶘 vs 猶他爵士
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。