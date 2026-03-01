我是廣告 請繼續往下閱讀

⚠️以下有劇情爆雷，請斟酌閱讀⚠️

改編自經典日劇《不能結婚的男人》，由霍建華、朱珠領銜主演的都市愛情輕喜劇《他為什麼依然單身》，去（2025）年底推出後，至今仍在Netflix熱播排行榜前十名。霍建華在劇中變成不婚族、愛情絕緣體，全劇本跳脫傳統的催婚套路，將視角對準大齡單身族群，以幽默活潑的節奏探討當代男女的婚戀價值觀，告訴觀眾結婚不是KPI，單身也不是失敗。為了讓大家快速入坑，《NOWNEWS今日新聞》特別整理劇情、卡司一次看，輕鬆掌握這部話題陸劇的亮點。男主角俞瑜是一個年近40、性格有些怪異，且堅定擁抱「不婚主義」的毒舌設計師。當他遇上同樣認為婚姻「寧缺勿濫」的直率女醫生顧葉嘉，兩人展開了一段互懟又互相吸引的熟齡愛情。這部劇最大的看點在於用歡笑消解單身與婚姻的對立。劇中沒有強硬說教，而是透過角色的日常互動，給出一份實用的「成年人戀愛避坑指南」——感情裡不必委屈遷就，最好的關係是棋逢敵手，在看穿對方偽裝後，依然能接住彼此的脆弱。霍建華在劇中飾演龜毛設計師俞瑜，年過40堅持不婚，一開口10句話內必惹怒女生，甚至毒舌吐槽結婚就像傳直銷。他吃飯講究地要配古典樂，但住的地方卻差強人意。是個充滿反差與缺點的怪咖角色。據了解，他為了爭取該角寧願大幅降價，片酬從演出《玫瑰的故事》時的2000萬人民幣（約台幣8850萬元），大砍四分之三，以500萬人民幣（約台幣2200萬元）接演，將這位異性絕緣體詮釋得精準到位。男女主角的初相遇堪稱大型社死現場。俞瑜因急性痔瘡就醫，被迫由朱珠飾演的冷靜內科醫師顧葉嘉做肛門檢查，旁邊還有兩名美女實習醫師圍觀，讓一向高傲的俞瑜尷尬到無地自容。同樣是大齡未婚、常被父親逼著相親的顧葉嘉，雖然在職場上充滿同理心，卻也被俞瑜的毒舌逼得動怒。兩人隨後在超市、街頭接連巧遇，在不斷的拌嘴互懟中逐漸拉近距離。劇情的轉折點落在第13集，俞瑜在相親大會上認識了一位因病失去行走能力的女攝影師，出於同情與欣賞對方的抱負，他熱心幫女方設計房子。這舉動讓顧葉嘉察覺自己對他產生了在意與醋意。而平時傲嬌的俞瑜，竟也破天荒主動向顧葉嘉解釋：「因為我怕妳會誤會，妳誤會就會生氣」，讓曖昧指數瞬間飆升。毒舌怪咖、不婚主義者。童年目睹父母婚姻破裂，讓他對親密關係充滿不信任，認為婚姻是束縛人的籠子。性格傲嬌、有著奇特的生活習慣與怪癖。清冷高EQ女醫生。綜合內科醫生，職場幹練、私下溫婉直率。她渴望真愛，但不盲從社會時鐘。面對長輩催婚，她認為單身又不是失敗，沒必要為了結婚湊合。00後正能量助理。俞瑜的助理，正處於職場奮鬥期，性格樂觀開朗，正積極從助理朝獨立家裝設計師的目標邁進。人間清醒的汽車業務。性格陽光直率，雖然陷入精緻窮的困境，但堅守搞錢比戀愛重要原則。看清自己與男女主角的階級落差後，果斷放棄無果的單戀，赴上海進修並成功升任店長。頭痛的經紀人兼上司。俞瑜的商業合作夥伴，既欣賞他的才華，又常被他的毒舌氣個半死。歷經職場矛盾與跳槽談判後，最終成功實現職階躍升，甚至成為了俞瑜的上司。務實的省錢達人。設計工作室經理助理，外表甜美。擅長用笑容化解尷尬，將節約理念融入日常，以極度理性的方式管理生活成本。