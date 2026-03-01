我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷（如圖）演出《蠻好的人生》，劇中她飾演一名中年失業、老公外遇的職場女性，和一名菜鳥業務員互相合作，最後重新找回自我。（圖／翻攝自豆瓣）

說到收視女王孫儷，許多人腦海中第一個浮現的絕對是宮鬥神劇《後宮甄嬛傳》裡的娘娘，如果新年看完古裝劇裡的宮廷爭鬥還意猶未盡，不妨來看看她氣場全開的時裝劇。去（2025）年在Netflix熱播的都市民生話題劇《蠻好的人生》，由導演汪俊執導，孫儷與董子健領銜主演，探討中年危機與婚姻背叛，深入描繪了保險行業的職場百態與人情冷暖。為了讓觀眾快速回味或輕鬆入坑，《NOWNEWS今日新聞》特別為您整理這部話題神劇的劇情精華、卡司陣容與必看亮點懶人包。《蠻好的人生》描述39歲的保險金牌銷售胡曼黎，在自以為即將迎來人生巔峰之時，卻突遭競爭對手暗中作梗，同時失去了婚姻和工作。而導致她慘遭公司開除的始作俑者，竟是初入保險業的28歲落魄富二代薛曉舟。兩人在經歷幾番交手後，逐漸從誤解走向相互認同，胡曼黎決定不計前嫌，與薛曉舟聯手合作、從頭再來。最終，薛曉舟成長為保險業界不容小覷的金牌銷冠，而胡曼黎也成功逆襲，各自收穫了真我人生與商業成功。胡曼黎跌入人生谷底後，與菜鳥薛曉舟成為亦師亦友的絕佳開單拍檔。雖然胡曼黎在保險領域是薛曉舟的前輩，但是因被公司辭退，沒有保單可賣，也無處發揮她的實力，薛曉舟則是剛起步的菜鳥，需要借重胡曼黎的人脈和經驗，兩人互相合作，胡曼黎帶薛曉舟跑客戶，成功賣出保單後，薛曉舟有業績，胡曼黎也有抽成，可說是雙贏的最佳拍檔。劇中也刻畫了胡曼黎與前夫丁致遠、第三者邱麗蘇之間殘酷的婚姻博弈，但是成年人的三角情感關係，還是要建立在溫飽上，才有資格談論，全劇還是以胡曼黎如何在困境中重新立足，作為主軸。此外，還有薛曉舟面對家庭巨變，包括父親出軌、母親成植物人，以及遭遇感情挫折時的自我打碎與重組的支線可看。劇中透過多則保單故事，如：騙保案、爭奪遺產、養老計畫等，反映了現代社會的民生議題、金錢誘惑還有人性考驗，每一張保單背後，都有每個家庭不為外人道的辛酸和故事。39歲的保險行業金牌銷售，擁有敏銳的市場洞察力與出色的銷售技巧，為人處事圓滑。突遭丈夫出軌、行業封殺及徒弟背叛，經歷了人生的至暗時刻。經歷低谷後與職場新人薛曉舟合作揭露陰謀，最終華麗逆襲並實現自我價值。28歲的落魄貴公子，原本生活順遂，卻因父親出軌、父母離異及母親絕望成植物人，導致世界崩塌。初入社會時是個充滿理想主義、不通人情的業務菜鳥。在社會的狠狠教育與胡曼黎的引導下，成長為金牌銷冠，完成人生逆襲。薛曉舟的繼母，外表柔弱漂亮，實則心機深沉、強勢蠻橫。前夫去世後霸占公司和房產，隨後又與丁致遠發展婚外情，導致胡曼黎家庭分崩離析。胡曼黎的丈夫，原為高校哲學系教授，胡曼黎賣保單資助他完成學業。婚後長期依賴妻子的資源維持事業，卻因價值觀分歧與妻子疏遠，最終因出軌成為婚姻的背叛者。薛曉舟的前女友，聰明務實，擁有敏銳的洞察力與分析能力。與薛曉舟相戀五年，最終因人生觀和價值觀的差異而選擇分手。胡曼黎的兒子，心智成熟、性格開朗且三觀極正的貼心暖男。得知父親出軌後理智面對，積極樂觀地安慰母親，給予她勇氣和力量。