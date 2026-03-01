我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在交易截止日前換來7呎3吋中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），儘管其天賦無庸置疑，但外界對其健康狀況始終存有疑慮。針對長期流傳他患有「姿勢性心動過速症候群」（POTS）的傳聞，勇士主帥科爾（Steve Kerr）於周六正式闢謠，澄清這完全是誤傳，波爾辛吉斯當初在老鷹隊面臨的是另一種難以診斷的怪病。「POTS」是一種會導致心率升高、頭暈與極度疲勞的慢性疾病，且目前無法根治。波爾辛吉斯過去曾公開談論過嚴重的疲勞問題，使得這項診斷被外界視為既定事實。然而，科爾周六接受《95.7 The Game》採訪時透露，他在交易完成後便親自致電現任老鷹總管（同時也是他的好友）薩利赫（Onsi Saleh）求證。科爾表示：「我問他這則POTS的傳聞是真的嗎？他說其實並不是POTS，那只是一個流傳在外的錯誤資訊。」科爾坦言，雖然確認不是POTS，但波爾辛吉斯當時確實遇到一些醫療團隊難以診斷的神秘病症。「我確認不是姿勢性心搏過速症候群（POTS），而是另一種很難弄清楚的疾病，」科爾說。 「有時候，有些事情就是很神秘。」波爾辛吉斯在2月19日對陣塞爾提克的首秀中攻下12分，但隨後便因病缺席至今。科爾強調，近期導致波爾辛吉斯缺席客場之旅的原因與過去的病史無關，而是嚴重的流感令他甚至無法離開飯店房間。週五是波爾辛吉斯感冒後首度參與球隊正式訓練，科爾提到：「波爾辛吉斯在今天的練習中感覺好多了，這是他生病以來第一次進行實質性的活動。」目前球隊將他列入周日主場對戰湖人的「出戰成疑」（questionable）名單，球團希望他能順利上場，但即便出賽，預計也會有上場時間限制。目前勇士隊戰績31勝28負暫居西區第8，且陣中傷兵滿營。柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣，巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，格林（Draymond Green）也因背部痠痛出戰成疑。波爾辛吉斯本季在老鷹與勇士共出賽18場，場均貢獻16.8分4.9籃板2.6助攻與1.3 阻攻，投籃命中率達46.1%。面對擁有東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的強敵湖人隊，勇士隊迫切需要波爾辛吉斯的籃筐保護能力與外線火力，以守住季後賽席次。