喬治即將復出 76人完全體仍有變數

▲費城76人隊球星喬治（Paul George）驚傳因違反聯盟禁藥條例（Anti-Drug Program），將因此損失高達1170萬美元（約合新台幣3.6億元）的薪資。（圖／美聯社／達志影像）

根據《HoopsHype》資深記者史考托（Michael Scotto）的最新報導，費城76人當家球星恩比德（Joel Embiid）因遭遇「右側腹斜肌拉傷」，確定將至少缺席接下來的三場賽事，預計將在接下來的背靠背比賽結束後再重新評估傷勢。除了恩比德再度變成「玻璃人」，當家前鋒喬治（Paul George）在一個月前因違反聯盟防毒藥物規定，至今也尚未歸隊，讓76人整體戰力大打折扣。史考托在社群平台X上指出：「恩比德將因傷至少缺席接下來的三場比賽，並在球隊即將到來的背靠背比賽後重新接受評估。」這意味著76人在缺乏核心的情況下，必須正面迎戰強敵波士頓塞爾提克、聖安東尼奧馬刺以及猶他爵士。對於目前以33勝26敗暫居東區第6的76人來說，這無疑是一大打擊現年31歲的恩比德，職業生涯始終與傷病搏鬥。本賽季至今，他僅出賽了33場比賽，頻繁的缺陣讓球隊戰力難以保持穩定。儘管出勤率不盡理想，但恩比德還是能證明只要自己保持健康就能展現統治級數據，本季他場均依舊貢獻26.6分、7.5籃板、3.9助攻及1.1阻攻，投籃命中率達49.5%。除了恩比德的傷情，76人另一大戰力變數在於明星前鋒喬治（Paul George）。喬治日前因違反聯盟禁藥規定遭禁賽25場，目前禁賽場次已接近禁賽尾聲，預計能在季後賽開打前回歸。但在兩大核心球員長期無法合體的情況下，球隊整體的化學反應與競技狀態還是令人堪憂。《Heavy Sports》分析指出，若76人想在季後賽成為東區真正的威脅，前提是恩比德與喬治這對明星組合必須同時保持健康。但在恩比德腹斜肌拉傷、喬治缺賽已久的情況下，這對費城球迷來說無疑是一個難以保證的賭注。