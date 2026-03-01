我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊於今（1）日正式宣布，與現年23歲的巴西籍前鋒桑托斯（Gui Santos）達成多載續約協議。根據ESPN記者Shams Charania報導，這份合約為期3年、總價值1500萬美元（約合新台幣4.7億元），並包含2028-29球季的球員選項。桑托斯是勇士隊在2022年選秀會以第55順位選中的球員。他在職業生涯初期曾效力於勇士隊的發展聯盟球隊聖克魯斯勇士，並在2022-23賽季入選發展聯盟首屆新秀對抗賽（Next Up Game）。本球季桑托斯展現出顯著進步，目前已為勇士隊出賽48場，其中包含13場先發。他場均上場16分鐘，貢獻生涯新高的6.6分、3.2籃板與1.7助攻，投籃命中率高達53.1%，三分球命中率則為39%。在勇士隊面臨傷兵困擾的二月份桑托斯的表現堪稱驚艷。隨著球星柯瑞（Stephen Curry）整月缺陣，以及前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶撕裂整季報銷，桑托斯獲得了進入先發名單的機會。在過去12場比賽中，桑托斯有11場得分達到雙位數。這段期間他場均繳出15分、5.6籃板、3.8助攻與1.6抄截的數據，投籃命中率高達58.8%。教練團與管理層高度肯定他勤奮的比賽態度、充沛的能量以及執行戰術的配合度。桑托斯原本將於季末成為受限制自由球員，此次提前續約讓他未來數年能繼續留在灣區發展。這份新合約將於下個球季開始生效。目前金州勇士以31勝28負暫居西區第8位。在球隊主力接連受傷的艱困時期，桑托斯的崛起成為球隊的一大驚喜，也為勇士隊未來的側翼戰力提供了重要深度。