金州勇士隊近期在傷兵滿營的逆境中，意外發掘了新的進攻引擎。在球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣、吉米巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷的艱難時刻，23歲的巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）挺身而出。除了得分貢獻外，他大幅進化的傳球與組織能力，成為勇士隊決定提前與其簽下3年1500萬美元續約合約的關鍵主因。數據最能體現森托斯的轉變。本賽季他場均助攻僅為1.7次，但在最近5場比賽中，這一數字飆升至4.6次。在柯瑞缺陣期間，桑托斯承擔了更多持球責任，並展現出極高的組織效率與信心。桑托斯在受訪時表示：「我很享受現在的角色，因為在NBA賽場上擁有更多自由去尋找隊友、切入禁區，這讓比賽充滿樂趣。」這種積極的能量顯然感染了全隊，勇士隊在過去5場比賽中有3場團隊助攻突破37次，其中在上周對陣金塊隊時更傳出賽季新高的42次助攻。對比開季前54場比賽僅有2場助攻破37次的紀錄，團隊球風的轉變極為顯著。儘管個人表現優異，桑托斯對於未來柯瑞與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）回歸後的角色調整顯得非常成熟。他坦言當核心球員回歸後，球隊輪替與持球分配必然會有所不同，「但我們仍是一支優秀的球隊，大家一直都在一起打球，表現得很好。」這種不計較個人戲份、以團隊利益為優先的態度，正是總教練科爾（Steve Kerr）與教練團所看重的特質。在傷兵危機中，桑托斯不僅填補了戰力缺口，更讓勇士隊的進攻變得更加難以防守。目前勇士隊戰績31勝28負暫居西區第8，落後第6名的湖人隊3.5場勝差。今日在主場大通銀行中心與湖人隊的對決，被視為季後賽門票爭奪的關鍵之戰。面對由唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）領軍的強敵，勇士隊需要桑托斯持續展現全能的組織身手，幫助球隊在逆境中突圍。