休士頓火箭今（1）日奔赴邁阿密挑戰熱火，儘管陣中球星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）依舊打出極強的統治力，全場爆砍32分，無奈火箭內線完全失守，主力中鋒申京（Alperen Sengun）在防守端遭到熱火阿德巴約（Bam Adebayo）與新秀韋爾（Kel'el Ware）輪番摧毀。熱火最終憑藉強大的內線優勢與團隊火力，以115：105爆冷擊退火箭，終結對手的3連勝，同時也止住了自身的2連敗。火箭此役傷兵滿營，范弗利特（Fred VanVleet）與史密斯（Jabari Smith Jr.）等多名主力缺陣，由探花郎謝潑德（Reed Sheppard）頂替先發。剛開賽，火箭憑藉謝潑德與湯普森（Amen Thompson）的外線火力打出14：4的夢幻開局。然而熱火隨即回穩，首節末段靠著一波10：0的攻勢反超比分。值得一提的是，本場比賽火藥味十足，杜蘭特與熱火核心希羅（Tyler Herro）在場上爆發言語衝突，兩人各領到一次技術犯規。首節結束，熱火以32：28領先。本場比賽的一大焦點在於申京與阿德巴約的明星中鋒對決。申京今日狀態低迷，全場14投僅6中，得到13分、6籃板及4次失誤，防守端更是無法阻擋阿德巴約的強攻。反觀阿德巴約展現全能身手，全場貢獻24分、11籃板的雙十成績。除了先發發威，熱火替補中鋒韋爾也成為奇兵，攻下13分並狂抓15個籃板，與阿德巴約合力打爆火箭禁區。在內線失守的情況下，火箭被迫縮小防區，也因此給了熱火外線射手群發揮空間，拉松（Pelle Larsson）砍下20分，希羅也有18分進帳。杜蘭特在下半場試圖力挽狂瀾，他在末節一度率領火箭追平比分，全場繳出32分、6籃板、8助攻及2阻攻的成績單。湯普森今日表現同樣搶眼，挹注20分、11籃板，謝潑德則貢獻4記三分球拿下14分。可惜末節關鍵時刻，熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）頂著嘴部受傷回歸賽場並完成關鍵「2+1」重扣，再次拉開分差。火箭最後關頭外線連續失手，只能撤下主力宣告落敗。雖然兵敗邁阿密，但火箭並沒有太多喘息時間。球隊將在休兵一天後前往華盛頓挑戰巫師隊。目前巫師實力與火箭有明顯差距，且受傷病困擾，若火箭能發揮杜蘭特與湯普森領袖實力，並重新找回禁區防守節奏，預計能輕鬆在華盛頓帶走勝利。