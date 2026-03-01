金州勇士隊在後柯瑞（Stephen Curry）時代的佈局已悄然展開。根據《Bleacher Report》分析師華瑟曼（Jonathan Wasserman）發布的最新選秀模擬報告，勇士隊被預測將在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀會中，以首輪第15順位挑走阿拉巴馬大學的超級大二後衛菲隆（Labaron Philon Jr.）。
從場均10分到全美第14 菲隆的爆發性賽季
現年20歲、身高6呎4吋的菲隆，在本賽季迎來了脫胎換骨的表現。他在目前出戰的26場比賽中，場均轟下21.3分3.3籃板5.0助攻1.2抄截，投籃命中率高達50.3%，三分球命中率亦有38.7%的水準。
菲隆的場均得分目前高居全美第14位，相較於大一時期場均10.6分的表現，進步幅度驚人。華瑟曼指出，菲隆的投籃穩定性提升且籃框附近終結能力更具靈巧性，其標誌性的腳步控制與球感已成功吸引NBA球探的目光。
單場狂飆35分展現天賦 兼具組織與得分爆發力
菲隆在本賽季多次展現「得分機器」的本色，共有8場比賽得分突破25分。其中在 2 月中旬對陣阿肯色大學的比賽中，他單場21投11中，狂砍35分並傳出7次助攻。此外，他在去年12月對陣亞利桑那大學時，也曾繳出24分10籃板與5助攻的全能雙十數據。
ESPN 記者伍（Jeremy Woo）評論道，菲隆是這一屆選秀中機動性最強的得分手之一。雖然缺乏頂尖的力量與爆發力，但他作為持球者的創造力，使其更適合擔任球隊板凳席上的進攻奇兵，或是能在柯瑞身旁發揮威脅的雙能衛（Combo Guard）。
勇士籌碼充裕 暑假或有大規模重組
除了透過選秀補強年輕戰力，勇士隊在今年休賽季仍握有極大的運作彈性。總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）透露，球隊目前掌控未來7年內共4個首輪選秀權以及多個選秀互換權。
此外，陣中球員如穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合計約1800萬美元的合約，乃至波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的潛在簽換權，都可能成為勇士隊重回「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）爭奪戰的籌碼。無論是追求即戰力球星或是培養菲隆這類潛力新秀，勇士隊顯然已為未來做好了雙手準備。
