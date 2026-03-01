在哈登（James Harden）離隊轉戰克里夫蘭後，作為交易主體的明星後衛加蘭（Darius Garland）在克服腳趾傷勢後，復出之路傳出重大突破。根據快艇權威記者Law Murray報導，加蘭有望在台灣時間3月3日客場挑戰金州勇士的比賽中，正式迎來加盟快艇的首秀。
揮別腳趾術後陰霾 加蘭現身5對5訓練
加蘭自今年1月14日後便因右腳腳趾扭傷及左腳腳趾術後恢復持續缺陣，被騎士交易至快艇後至今也一直高掛免戰牌。然而，隨著日前他在練習場上的影片流出，快艇球迷終於放下心中大石。
快艇主帥泰倫魯（Tyronn Lue）透露，加蘭目前已經能參與全隊5對5的實戰對抗賽，且在場上移動相當敏捷。隨隊記者林恩（Joey Linn）也觀察到加蘭在訓練中表現出色，球迷紛紛在社群平台X上興奮留言：「恐怖時刻（Scary Hours）加載中！」甚至期待他能找回場均出手8到10次三分球的侵略性。
快艇戰績低迷三連敗 急需明星控衛領軍衝擊季後賽
目前快艇隊的處境不太樂觀，正處於三連敗的低潮，戰績27勝31敗暫居西區第十，正徘徊在附加賽邊緣。在哈登離開後，球隊急需一名具備組織能力與外線火力的後衛來串聯雷納德（Kawhi Leonard）等主力。
加蘭本季在騎士出戰26場，場均繳出18分、6.9助攻及2.4籃板，外線命中率達36%。身為兩屆明星球員，加蘭具備優異的變速能力與投射範圍，他的歸隊無疑將為進攻陷入乾涸期的快艇注入一劑強心針。
「雷納德＋加蘭」全新組合 西區排名保衛戰開打
若加蘭如期在對陣勇士的比賽復出，他與雷納德的新組合化學反應將成為全聯盟焦點。這不僅是加蘭快艇生涯的首秀，更是球隊在球季末段向上衝刺排名的關鍵。快艇教練團先前受訪時曾表示，加蘭的最終出賽狀況將取決於他身體在練習後的反饋，但目前一切都正朝向正面發展。
