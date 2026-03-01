我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）雖然擁有華麗的個人數據，但其比賽態度近日卻遭到前 NBA 球員、現任 ESPN 評論員傑威廉斯（Jay Williams）的嚴厲指責。威廉斯在節目《First Take》中直言，他不信任唐西奇能帶領球隊奪冠，並痛批這位球星身上存在著許多「失敗的習慣」。威廉斯承認唐西奇是籃球史上最有天賦的球員之一，但認為其場上行為與贏球目標背道而馳。他特別指出，唐西奇目前的場均失誤次數領先全聯盟，這對於防守轉換極差的湖人隊來說是致命傷。「你看到他那些瘋狂的數據，但我不知道這是否能轉化為勝利，」威廉斯表示。「他的進攻效率在聯盟高使用率球員中墊底，甚至與雷納德（Kawhi Leonard）並列，但兩者的領袖氣質截然不同。」威廉斯認為唐西奇過度專注於個人數據，而非實質的贏球影響力。威廉斯進一步抨擊唐西奇在場上頻繁對裁判大聲抱怨，甚至因此忽視了防守回防。他直言：「每一場比賽你都能看到他在對裁判吼叫，甚至沒有回到防守畫面中。我不知道他是否具備人們預期中與其數據相匹配的領導能力。」這種「邊跑邊抱怨」的行為被認為是唐西奇不夠成熟的表現。評論員札克洛伊（Zach Lowe）也曾加入批評行列，指出這種習慣不僅讓觀眾感到厭煩，更會動搖團隊的凝聚力與比賽節奏。儘管威廉斯對唐西奇的領袖能力打上問號，但報導也指出，在加入湖人隊之前，唐西奇曾帶領達拉斯獨行俠打進西區決賽與總決賽，展現了在巨大壓力下的掌控力。此外，他在國際賽場上也曾帶領斯洛維尼亞奪得歐洲盃冠軍及奧運會殿軍，並在皇家馬德里時期橫掃各大獎項。報導分析認為，若湖人隊無法角逐總冠軍，其根源可能在於整體的平庸防守，而非單純歸咎於唐西奇的失誤與抱怨。然而，威廉斯對其「失敗習慣」的指控，無疑在湖人爭奪季後賽席次的關鍵時刻，為唐西奇帶來了巨大的輿論壓力。