▲王陽明（最前排左一），前年參加在南投的車聚，當時並非主辦人，可是228連假自己號召車聚，一樣受到民眾抱怨，接到警方開出的罰單。（圖／摘自 IG@kannilaoshi）

▲王陽明已對自己發起的車聚影響民眾發文道歉，但網友不太接受，覺得他的語氣太輕描淡寫。（圖／記者吳翊緁攝）

《角頭》系列男星王陽明在228連假期間與《玩命關頭》系列的「韓哥」姜成鎬，於內湖機廠停車場舉辦快閃車聚，沒有事先申請、周邊道路嚴重壅塞，警方開罰53件違規，他也發文道歉。不過王陽明並非第一次因車聚吃罰單，早在前（2024）年的8月，他就曾參與在國道6號草屯休息站的車聚，交流道一度癱瘓紫爆，警方當時則是開了75張的罰單。王陽明前年出席在草屯休息站的車聚，其實是由網紅「Dr.T / Kannilaoshi 看你老師」在臉書粉專上號召，原定地點是南投休息站，可是參加者踴躍，現場爆滿而改到東草屯休息站，只是國道6號交流道仍因此塞爆。驚動警方後，現場發現交通違規共計取締超速43件、未繫安全帶14件等，共開出75張罰單。當天的活動除王陽明外，玖壹壹的春風也到場參與。這場車聚活動，儘管不乏豪華名車的車主駕著愛車出現，場面確實熱鬧，但也造成交通癱瘓，在東草屯至東草屯休息站之間甚至時速一度僅19公里，國道第7大隊之後說明，是在晚上8點20分接獲車聚的消息，隨即派遣巡邏車、工務段人員前往鄰近區域進行交通疏導，也在CMS看板顯示服務區內車多壅塞的情況。到了9點30分，國道警隊獲報車聚地點改至東草屯休息站，因而車位不敷使用，造成違規停車的現象，才在9點45分實施東草屯休息站東、西向入口管制，也現場取締違規車輛，到了晚上11點10分休息站的情況才恢復正常，總共歷時近3小時。那時王陽明雖不是發起人，卻是參與者，還和春風等人開心合照，不過前年活動挨罰的經驗沒有讓他自己主辦車聚時有更詳盡的配套措施，仍舊造成附近民眾困擾也吃了罰單，就算已發文道歉，還是有網友不接受，認為他的發文語氣太輕描淡寫，似乎沒有表現出「深刻反省」的感覺。