▲趙露思（左）經過身體健康和演藝事業的大危機後，再度回到聲勢巔峰，要接哪一齣新戲、和哪位男星搭配，都成為各方矚目焦點。（圖／摘自小紅書）

▲《宴三合》原定女主角據稱是劉亦菲，但因為男主角人選遲遲未定，她沒有接演。（圖／摘自微博）

▲劉宇寧（下）與趙露思（上）曾在《珠簾玉幕》組CP，觀眾反應還不錯。（圖／珠簾玉幕官方微博）

中國當紅「95後小花」趙露思，去年鬧出身體健康亮紅燈、合約糾紛槓上經紀公司等風波，已經一年多沒進劇組拍戲，她在春節期間的直播親口對粉絲表示，自己也很想進劇組，但不希望再出事，已經被弄到怕，所以格外謹慎。而近來傳出她有可能接演《宴三合》，和劉宇寧繼《長歌行》、《珠簾玉幕》後第3度搭配，原先該劇女主角力邀劉亦菲，現有可能由趙露思取代。趙露思爆出患失語症停工，後來更公開與經紀公司「銀河酷娛」槓上，一度賭上自己的演藝前程，去年11月才順利解約、換新東家，又以早先拍畢的《許我耀眼》創下21億播放量，事業重回巔峰，粉絲自然最關心她何時拍新戲，又與誰來搭檔？最近傳出的《宴三合》原本鎖定劉亦菲主演，因男主角未定，所以沒談成，改鎖定趙露思來接手，劉宇寧傳要擔任男二，因此兩人有望3搭。對於自己之前拍戲拍到出事，趙露思真的怕了，要再進新的劇組前會非常謹慎，她在春節直播中坦言：「拍戲其實還是沒有那麼的簡單，如果很著急一個劇組，如果各方面又出問題，我真的這輩子將不會再拍戲。」她之前在演出《戀人》時，劇組出現一堆問題，先是進組後先是傳有「陰陽劇本」、拍的跟自己看到的不一樣，還每天現場不停改劇本，後來導演鄧科常離開現場、她連想討論都找不太到人，才會拍到一肚子氣又生病，引發後面一連串的風波，讓她真的怕到很有陰影，再也不想碰到這樣的情況，對於找上門的新戲態度格外嚴謹。如果她接演《宴三合》，將會扮演穿梭陰陽之間、為死人解開執念心魔的少女，透過破解5段愛恨交織的過往，逐漸拼湊出她的家族祕密與驚天陰謀。目前傳劉宇寧要演男二，誰是男主角成為各方矚目的焦點。