《陽光女子合唱團》再寫下新的賣座紀錄，目前全台飆破7億元大關，228連假4天總計票房為3700萬，仍有不少影廳將近客滿，觀影人次達到250萬。導演林孝謙、編劇呂安弦帶著陳意涵、安心亞、
苗可麗、何曼希與羅晨恩一起南下出席特別見面會，安心亞、苗可麗、何曼希在台中場大跳〈我心狂野〉，舞罷苗可麗突然變身豬哥亮，笑稱看完《陽光女子合唱團》今年都會很旺，逗得觀眾大笑。
年度「現象級」國片《陽光女子合唱團》，票房持續締造新紀錄，過完228連假，宣告衝破7億大關，總共花了66天。週末在高雄與台中的特別見面會，亦都有觀眾一大早就來排隊，就是不想錯過和導演、主角們碰面的機會。身為在台中出生的地方代表，苗可麗在台中場施展渾身解數，又和安心亞與何曼希一起跳〈我心狂野〉，又學豬哥亮搞笑，讓全場氣氛沸騰。
〈我心狂野〉在片中是安心亞扮演的阿蘭在徵選合唱團時所跳的舞，
結果苗可麗在跳完之後搞笑模仿豬哥亮說道：「 為什麼這麼性感的舞，豬大哥要出來呢？不錯，你們都有去看『陽光女子合唱團』，這樣你們今年都很旺！」 還交代觀眾千萬不要傳給阿Ken，大家又笑又鼓掌，心情超級嗨。
抗癌媽被《陽光女子合唱團》感動 演員隔空為她打氣
另有一段感人的小插曲，有位癌症第4期的媽媽，
孩子才3歲，因為去看了《陽光女子合唱團》後大哭一場，她對導演林孝謙說：「那不是絕望，而是重新獲得力量的眼淚。 」原本她打算親自和演員與導演見面， 但是醫生不建議她做這樣長時間等候的活動，只能改用別的方式替代。
於是林孝謙帶著陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希、羅晨恩一起跟她視訊電話，
為她加油打氣。陳意涵說道：「沒事！我們都來找你了！ 我們把滿滿正能量都給你，你一定可以好好對抗病魔， 好好陪你女兒，身為母親的你一定可以的。」不只片中的母愛感人，現實生活中為孩子努力拚搏的媽媽，同樣讓人憐惜、心疼。
陳意涵《痞子英雄》後重回高雄 翁倩玉越洋感受粉絲的愛
而高雄艷陽高照，觀眾也熱情如火，看到片中演員出現，許多觀眾都流下了激動的眼淚，
讓演員們更是幾乎90度鞠躬答謝他們的愛。陳意涵回憶自己上次來到高雄，是17年前拍攝《痞子英雄》的時候， 大喊：「看到你們非常開心！」全場歡呼。安心亞則錯估南台灣的太陽威力，穿著黑色長袖外套被熱翻， 她搞笑說：「其實大家都很冷對吧？！應該還要來個暖暖包。」 導演林孝謙不忘記撥電話給扮演玉英奶奶的翁倩玉， 讓她在日本感受一下台灣中南部觀眾的滿滿的愛。翁倩玉說道：「 感謝大家捧我們電影的場，透過這個電影跟大家說感謝， 是我很大的感謝。」在現場有將近千人對著手機狂喊：「 奶奶我愛你。」翁倩玉有點哽咽地說：「不要讓我哭啊。」 大家都將熱情飄洋過海傳遞給她。
為了慶祝7億票房，電影公司也加印了「典藏版A3海報」，
凡購買3月6日（週五）起的《陽光女子合唱團》任一場次電影票乙張， 即可於3月6日（週五）起憑票至原購票影城臨櫃兌換「 典藏版A3海報」乙張。《陽光女子合唱團》仍在全台盛大上映中。
資料來源：安心亞IG
